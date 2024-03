Más de una docena de firmas de fotoprotectores fueron revisadas, encontrando algunas que no siguen lo establecido en el etiquetado.

Durante mucho tiempo, los dermatólogos han enfatizado la importancia de aplicar protector solar diariamente en la cara, no limitándolo a los días de piscina o de playa. Hoy en día, gracias al avance tecnológico, hay disponibles diversas fórmulas adaptadas a todo tipo de pieles y requerimientos, tanto en las gamas de belleza como en los productos farmacéuticos de distintas marcas.



Quince protectores solares para el rostro factor 50 o 50+ fueron analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y los resultados revelan que no todos cumplen con la protección señalada en el etiquetado. Esto no implica que sean inseguras, ya que ninguna baja del SPF 30, pero desde la OCU indican que no protegen tanto como anuncian en la etiqueta y no están cumpliendo lo establecido en la normativa. Dicho estudio fue llevado a cabo en un laboratorio independiente certificado.

Parece haber una posible deficiencia en la formulación de estas cremas, donde se da prioridad a ofrecer una experiencia de uso satisfactoria y agradable, similar a una crema facial convencional que ofrece beneficios como una absorción rápida y textura ligera. De esta forma, se descuidan los elementos que bloquean las radiaciones, lo que podría explicar por qué los niveles de protección son inferiores a los anunciados, ya que podrían estar siendo ajustados en exceso. Lo anterior fue comunicado por la OCU después de obtener los resultados del análisis.

Hay siete fotoprotectores en total que no cumplen con lo que especifican en sus etiquetas, ya sea por el factor de protección UVA o por el factor de protección solar (SPF). Los protectores que tienen un SPF que no coincide con lo indicado en el producto son:



Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+

Nivea Sun Facial Sensitive 50

Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50

Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50

Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+

El fotoprotector Isdin Fusion Water Magic SPF 50 fue también analizado, cumpliendo con el factor de protección solar SPF, pero no con la protección UVA. Además, la crema Vichy Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+ no cumple con ambos factores.

Con distintos resultados, ocho productos cumplen con el etiquetado y tres cremas han destacado en esta investigación. La Anthelios Uvmune 400 Crème Hydratante SPF50+ de La Roche Posay y la Sun Crème Fondante Visage SPF 50 de Nuxe obtuvieron las mejores calificaciones. Photoderm Aquafluide 50+ de Bioderma obtuvo el segundo mejor puntaje.



Por su balance en precio y calidad, la OCU recomienda la Crème SPF50+ Acabado Invisible de Avène como una excelente compra, disponible en farmacias y ofrecida en 17 euros aproximadamente.