C&A arrasa con los vestidos camiseros elegantes para otoño que amarán las mujeres de 50: holgaditos y afinan cintura

No queremos despedirnos tan pronto del verano pero el otoño está a la vuelta de la esquina y toca preparar el armario, para no perdernos las prendas más bonitas de la temporada. En este caso, C&A nos sorprende con 5 camiseros que son súper elegantes y perfectos para llevar en octubre. ¡Descúbrelos!

Si te encantan los vestidos camiseros vas a alucinar con la nueva colección de la firma C&A, porque son una pasada de bonitos, de buena calidad y elegantes, ¡lo tienen todo!

Vestido camisero con cinturón plisado

Este vestido camisero en tonos marrones y con cinturón es un básico ideal para tener siempre en el armario, porque tiene manga larguita, altura midi y sienta fenomenal a todas.



Es muy original por el detalle plisado de la falda contrastando con la parte de arriba de la camisa. Lo puedes lucir con mocasines. Si lo prefieres, aparte de marrón también lo hay en negro.



En cuanto a las tallas, va de la 34 a la 48 y a un precio en rebajas de 33,99 euros (antes 49,99 euros). Encuéntralo por la referencia 2217110.

Vestido vaquero

Si buscas un vestido camisero de tipo vaquero y sexy para el otoño, esta propuesta de C&A no podría gustarnos más.



Aunque es relativamente corto, queda por la rodilla y puedes combinarlo con unas botas altas para un look increíble.



En este caso, no está de rebajas, sino que su precio de temporada es de 41,99 euros. Al igual que el anterior, está disponible en las tallas de la 34 a la 48. Referencia: 2223753.

Vestido camisero

Si buscas un vestido camisero mono y económico para esta temporada, este modelo es ideal y su precio mejor todavía, solo 29,99 euros en temporada.



Además, tienes para elegir en color rojo o negro y muchas tallas disponibles. Puedes combinarlo con uos tacones finos y bajos para un look elegante.



La referencia es 2227520.

Vestido camisero con cinturón de rayas

Los vestidos de rayas y efecto 'arrugado' son una de las tendencias de la temporada y también se llevarán en otoño.



En este caso, es un vestido en un tono gris muy elegante. Su precio insuperable, solo 42,99 euros sin oferta. La referencia es 2225625.

Vestido camisero de viscosa con cinturón y lunares

Los vestidos de lunares son tendencia, como este modelo súper fresco y original, perfecto para el otoño.



Puedes combinarlo con unas botas altas negras, a las que seguro les sacas mucho partido.



Además, al ser viscosa no arruga, por lo que está genial. Su precio es de 35,99 euros en temporada. La referencia es 2225149.

¿Cuál es tu preferido?