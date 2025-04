Cómo vestir en la Feria de Abril 2025 sin traje de flamenca: consigue tu look perfecto con Zara, Mango... (Desde 12,99€)

Aunque sabemos que lo habitual es ir vestida de flamenca, te dejamos por aquí algunas alternativas elegantes y llenas de estilo con las que triunfar en una de las fiestas más conocidas y esperadas de nuestro país. ¡Sigue leyendo para descubrirlas!

¿Vas a la feria de Sevilla este año y no sabes qué tipo de look llevar? Si estás pensando en una alternativa elegante al tradicional traje de flamenca, ¡quédate leyendo! Te traemos ideas y propuestas de lo más estilossas para ayudarte a crear el look perfecto. ¡Toma nota!

Opta por un vestido con esencia flamenca : Indaga en internet en busca de las últimas tendencias en faldas con corte sirena, volantes y estampados llamativos, combinados con tops sencillos.

: Indaga en internet en busca de las últimas tendencias en faldas con corte sirena, volantes y estampados llamativos, combinados con tops sencillos. Pantalón + blusa especial : Opta por blusas con mangas voluminosas o volantes, combinadas con pendientes XXL y cuñas elegantes.

: Opta por blusas con mangas voluminosas o volantes, combinadas con pendientes XXL y cuñas elegantes. Faldas con volantes : Un volante en la parte baja le dará un toque flamenco sencillo y estiloso.

: Un volante en la parte baja le dará un toque flamenco sencillo y estiloso. Estampado de lunares : Vestidos camiseros o conjuntos estampados de lunares, ideal para la ocasión.

: Vestidos camiseros o conjuntos estampados de lunares, ideal para la ocasión. Elige accesorios de rafia, yute o mimbre para darle un aire bohemio y elegante.

para darle un aire bohemio y elegante. Los trajes de chaqueta con pantalón culotte también son uno de los grandes favoritos para estas fiestas.

también son uno de los grandes favoritos para estas fiestas. Opta por unas alpargatas para ir cómoda y estilosa.

Te dejamos a continuación algunas de nuestras prendas favoritas para que puedas inspirarte en tu próximo look para la Feria de Abril. ¡Descúbrelas y encuentra tu look perfecto!

Las mejores ideas para triunfar en la Feria de Sevilla 2025

1. Vestido superrebajado de lunares

Parfois tira la casa por la ventana y rebaja con el 68% de descuento este vestido largo de lunares, ideal para la Feria de Abril. Ha sido confeccionado en lino y aporta comodidad y transpirabilidad. Los tirantes ajustables y la espalda descubierta añaden un toque elegante a la prenda, mientras que el estampado de lunares mantiene la esencia tradicional andaluza con un aire más actual. Ahora lo encontrarás por solo 12,99 euros. ¡Una ganga! Ref. 222696.

2. Vestido de topos palabra de honor

Otra opción ideal para la Feria de Abril es este vestido de topos palabra de honor de Mango, que cuenta con un diseño elegante y moderno. Su corte midi y diseño evasé aportan movimiento y se adaptan a todo tipo de cuerpos. El escote palabra de honor y las mangas abullonadas añaden un toque romántico y el estampado de topos mantiene la esencia flamenca. Precio: 69,99 € y referencia: 87096351.

3. Mono largo asimétrico drapeado

Si prefieres una alternativa a los vestidos de topos, esta opción te encantará. Se trata del mono largo asimétrico drapeado de Mango ideal para la Feria de Abril. Su diseño recto y su cintura drapeada estilizan la figura, mientras que el cuello asimétrico aporta un toque origina. El vibrante color rojo hace que destaques en cualquier ocasión especial. Precio: 49,99 euros y referencia: 87086351.

4. Vestido de lunares de Zara

El vestido de lunares con cuello halter de Zara es una opción ideal como alternativa al clásico vestido de flamenca, ya que mantiene la esencia festiva con su estampado de lunares muy elegante. Su corte fluido y el bajo asimétrico aportan movimiento, y lo convierten en una elección perfecta para disfrutar de la Feria de Abril. Precio: 59,95 euros y referencia: 5289/042/064.

5. Vestido de gasa en color burdeos con volantes

Este vestido de gasa en color burdeos de Mango es perfecto para la Feria de Abril sin recurrir al clásico traje de flamenca. Su diseño fluido, el escote en pico con detalle fruncido y los delicados volantes en el cuello le aportan un aire romántico y femenino, perfecto para una noche en las casetas. ¡Nos encanta! Precio: 69,99 € y referencia: 87075764

6. Blusa especial y pantalón de H&M

La blusa off-the-shoulder con peplo de H&M le da un toque elegante y femenino al look, destacando los hombros de manera sutil y favorecedora. Por su parte, el pantalón en mezcla de lino es holgadito y fresco, ideal para moverte con estilo durante todo el día. En tonos neutros como el negro o el blanco, este conjunto es una apuesta segura que puedes llevar con accesorios artesanales y alpargatas de cuña. Precio de la blusa: 29,99 euros (Ref. 1265685001) y pantalón: 27,99 euros (Ref.1259098002).

7. Falda con flecos de Parfois

Parfois también lanza una propuesta interesante para la Feria de Abril y es esta falda plisada con flecos en tono burdeos, perfecta para quienes desean un look elegante. Su movimiento fluido y su cintura elástica la convierten en una prenda cómoda y estilosa. Combínala con una blusa especial y unas sandalias de tacón o alpargatas. ¡Triunfarás! Precio: 35,99 euros y ref. 228636.

8. Vestido de volantes violeta

Entre las propuestas de H&M, este vestido de volantes en tono violeta nos ha enamorado. Su diseño fluido y los volantes aportan un aire festivo y elegante. Combínalo con accesorios en tonos neutros y unas alpargatas para un look cómodo e ideal para la Feria. Precio: 89,99 euros y ref. 1202384001.

9. Traje de blazer y pantalón satinado de Parfois

Este conjunto satinado de camisa y pantalón estampado de Parfois nos parece una alternativa original y elegante para la Feria de Abril sin recurrir al traje de flamenca. Su tejido ligero y fluido aporta un extra de comodidad, mientras que el estampado de mini naranjas le da un toque fresco y diferente. Precio de la camisa: 35,99 euros (Ref.231345) y precio del pantalón: 35,99 euros (ref. 231348).

10. Alpargatas de Lefties en color crudo

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Estas alpargatas de cuña con plataforma de Lefties cuentan con diseño de yute elegante que aporta un aire tradicional y artesanal que encaja a la perfección con el ambiente festivo de la Feria de Abril, mientras que la lazada en el tobillo añade un toque elegante. Además, en color crudo, combinan con todo. Precio: 24,99 euros y referencia: 1703/390/002.