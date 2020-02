La vitamina C es uno de los ingredientes más eficaces a la hora de cuidar nuestra piel, devolver la luminosidad y evitar que las arrugas aparezcan. Son muchos los productos que la contienen, sérums, boosters o ampollas, hoy te contamos todo sobre las mejores cremas de vitamina C que puedes incorporar en tu rutina facial para una piel perfecta.

Los beneficios de la vitamina C en la piel son de sobra conocidos. Este ingrediente es capaz de combatir los radicales libres, responsables de la aparición de gran parte de nuestras arrugas. Además, la vitamina C es un potente antioxidante que ayuda a regenerar las células cutáneas para que nuestra piel tenga un mejor aspecto, esté más luminosa y tenga un tono uniforme y despierto. Se trata de un imprescindible en las rutinas de cuidado facial más eficaces y, de hecho, es uno de los componentes de nuestros cosméticos que más recomiendan los dermatólogos. Si quieres incorporar los beneficios de esta vitamina en tu día a día, te contamos cuándo usarla, por qué y, sobre todo, cuáles son las mejores cremas de vitamina C.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Por qué incorporar vitamina C en tus cremas y sérums?

Son muchas las veces que hemos mencionado el poder que la vitamina C tiene a la hora de prevenir la aparición de arrugas, disminuir los signos de la edad que existen ya en nuestro rostro y mejorar la luminosidad de nuestra cara, evitando que la fatiga se instale en ella. Todos estos beneficios tienen mucho que ver con el gran poder antioxidante que la vitamina C tiene, si de sobra sabemos que es una vitamina imprescindible en nuestra dieta, igualmente lo es para nuestra piel.

La vitamina C es capaz de combatir los radicales libres, moléculas responsables de la aparición de arrugas. Además, acelera la regeneración celular, por lo que nos dará un aspecto de piel renovada, corregirá los signos de la edad y la desigualdad de tono y mejorará el aspecto de las manchas. La vitamina C también foementa la producción de colágeno, imprescindible para mantener la elasticidad de nuestras células y nuestra piel.

Lo ideal es incorporar la vitamina C a nuestros cosméticos en su versión pura, es decir, ácido ascórbico. La concentración recomendada es a partir de 5% y hasta 20%, ya que una mayor concentración podría provocar irritación en las pieles más sensibles.

¿Cuándo debemos aplicar las cremas con vitamina C?

Lo más recomendable es aplicar las cremas de vitamina C por la mañana, siempre acompañadas de protector solar. De esta forma, tu piel estará preparar para combatir las agresiones medioambientales gracias al poder antioxidante de la vitamina C y, a la vez, estarán protegidas de la radiación UVA/UVB, gracias a la protección solar. De esta forma, tendrás un cuidado antiedad muy completo , listo para luchar contra los factores más determinantes en la aparición de arrugas y frenar, así, el envejecimiento. Limpia tu piel antes de aplicar tu crema hidratante con vitamina C (también puedes utilizar un sérum) y, después, aplica un protector solar 50. La vitamina C puede ser fotosensible, nunca la uses sin protección solar y así evitarás que el daño solar envejezca tu piel. Si combinas esta rutina de día con una rutina de noche que incluya ácido retinoico o ácidos AHA tendrás el cuidado facial antienvejecimiento que más recomiendan los dermatólogos.

¿Cuáles son las mejores cremas de vitamina C?

© Amazon

Sesderma C-Vit Crema Hidratante: te aporta la hidratación que tu piel necesita para afrontar el día, gracias a la vitamina C y a la nanotecnología, combate los radicales libres y es antiarrugas, iluminadora y revitalizante. Es ideal para pieles secas. Puedes comprarla en Amazon por 24,20€.



Iduncare - Crema facial reafirmante: una potente combinación de ingredientes anti-envejecimiento como la vitamina C, el ácido hialurónico, ginseng, aceite de aguacate, extracto de lirio y vitamina E. Este cóctel consigue que tu piel tenga un mayor nivel de hidratación, esté protegida contra los radicales libres y protegida contra las arrugas, las líneas de expresión y el envejecimiento. Puedes comprarla en Amazon por 19,95€.



Clinique Fresh Pressed - Sistema renovador con vitamina C pura: un tratamiento renovador en 2 pasos, el primero son polvos renovadores y limpiadores de vitamina C. Con este paso consigues renovar la piel, limpiarla en profundidad y activar la renovación celular. El segundo paso es un booster de vitamina C pura al 10% con tan solo dos gotas por la mañana y porla nota conseguirás beneficiarte de todas las propiedades de esta vitamina en tu piel. Puedes comprarlo en Sephora por 30,95€.



C.E.O Sunday Riley - Crema hidratante nutritiva con vitamina C: contiene un 5% de vitamina C, hidrata, ilumina y combate los daños de la piel gracias a sus antioxidantes. Puedes comprarla en Sephora por 62,95€.



Skeyndor - Power C+ Crema Energizante SPF15: una de nuestras preferidas, ya que también incluye protección solar (aunque te recomendamos utilizar una protección más alta). Contiene vitamina C de alta absorción y extracto de granada. Puedes comprarla en Amazon por 42,30€.



The Body Shop - Crema hidratante con vitamina C: para pieles apagadas, cansadas y sin vida, esta crema aporta hidratación y protección frente a la aparición de arrugas gracias a la vitamina C,al aloe vera y a las bayas de camu. Puedes comprarla en Amazon por 21,07€.

Y además...

Sérum de vitamina C: ¿cuáles son sus beneficios reales en tu piel?

¿Necesitas orden en tus productos de cosmética? Consíguelo con estos 6 organizadores

Mejores cremas antiedad: ¿cuáles son realmente efectivas?

¡Larga vida a tus canas! Cuídalas y haz que brillen con el champú azul

Ácido láctico, esto es todo lo que puede hacer por tu piel