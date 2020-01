Sérum de vitamina C: ¿cuáles son sus beneficios reales en tu piel?

La popularidad de los sérums de vitamina C ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en un producto imprescindible en nuestras rutinas de cuidado facial. Si aún no sabes todo lo que un sérum de vitamina C puede hacer por tu piel, te damos todos los datos para que puedas empezar a disfrutar de todos sus beneficios y elijas entre alguno de los más conocidos del mercado.

La vitamina C es cada vez más común en las fórmulas de los productos para el cuidado del rostro, cremas de día, ampollas flash y contornos de ojos se nutren de este ingrediente debido a los múltiples beneficios que tiene para la piel. Especialmente popular, el sérum de vitamina C se ha convertido en el formato más utilizado para aplicar esta vitamina en nuestra piel, pero ¿sabes por qué? ¿Qué ventajas tiene el sérum de vitamina C frente a otros cosméticos? ¿Es realmente eficaz?

En este artículo profundizamos en los beneficios que los sérums de vitamina C tienen para nuestra piel y te damos las razones por las que estos pequeños elixires de juventud se han convertido en un imprescindible en tu rutina de cuidados.

Para comenzar, vamos a repasar cuáles son los beneficios de la vitamina C en nuestra piel. Uno de los principales poderes de la vitamina C es que es capaz de fomentar la producción natural de colágeno. Este, a su vez, es responsable de mantener la elasticidad cutánea, evitando que las arrugas de expresión aparezcan, por lo que su producción es imprescindible para un rostro jugoso y terso. La vitamina C, además, es un potente antioxidante, esto quiere decir que ayuda a combatir los radicales libres, unas moléculas que existen en nuestro cutis y que atacan al colágeno y la elastina, provocando el envejecimiento cutáneo. Por si esto fuera poco, la vitamina C también es capaz de dar luminosidad a nuestro rostro, evitando la fatiga y haciendo que tengamos un aspecto "buena cara" (incluso tras una noche larga).

Por todas estas razones, la vitamina C es uno de los ingredientes imprescindibles en los cuidados faciales, especialmente en formato sérum, pero ¿cómo elegir el mejor sérum de vitamina C? ¿qué características debemos tener en cuenta? ¡Te las contamos!

¿Qué características debe tener tu sérum de vitamina C?

Los beneficios de la vitamina C son múltiples, pero no todos los productos tienen la misma eficacia. Antes de elegir tu sérum de vitamina C debes tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Elige vitamina C en formato ácido ascórbico , es decir, vitamina C pura, es más eficaz en este formato.

, es decir, vitamina C pura, es más eficaz en este formato. Fíate más de los envases que no sean transparentes , sino oscuros, la luz oxida la vitamina y hace que pierda eficacia.

, sino oscuros, la luz oxida la vitamina y hace que pierda eficacia. Presta atención a la concentración, a partir del 5% la vitamina C es efectiva, teniendo en una concentración de un 15% aproximadamente su máxima efectividad. Eso sí, si tienes la piel sensible opta por una concetración baja para evitar el riesgo de irritación, por ejemplo, un 10%.

¿Cómo aplicar el sérum de vitamina C?

Según los dermatólogos, el momento ideal para aplicar el sérum de vitamina C es por la mañana. De hecho, según los expertos, esta sería la rutina de cuidado facial más eficaz para frenar el envejecimiento cutáneo y eliminar las líneas de expresión. El primer paso debe ser limpiar tu rostro después de levantarte, de esta forma, eliminarás las toxinas que la piel ha desechado duranta la noche. Después, aplica tu sérum de vitamina C y, tras esto, no te olvides de aplicar una crema con protección solar frente a la radiación UVA/UVB. Estos 3 pasos te garantizarán una piel cuidada y protegida durante el día.



Por la noche, limpia bien tu rostro antes de ir a dormir para eliminar todos los restos de maquillaje y suciedad acumulados durante todo el día. La limpieza debe ser más profunda que por la mañana, ya que la piel ha acumulado más impurezas. Después, aplica una crema o sérum de noche, lo ideal es utilizar ácido retinoico (retinol) o ácidos AHA para renovar la piel y conseguir que luche contra la aparición de arrugas.



Recuerda que cada piel es un mundo y, aunque estas son las recomendaciones generales, debes elegir productos y activos adecuados según tu tipo de piel y sus necesidades.

Recomendación: algunos de los sérums de vitamina C más efectivos del mercado

SESDERMA C-Vit Serum Liposomado: este sérum combina el ácido ascórbico con otros ingredientes antiedad y antioxidantes como el complejo Antiox Booster system AX+, ácido tranexámico y ácido hialurónico, con gran poder hidratante. Ilumina, revitaliza, previene las manchas, los signos de la edad y mejora el tono de la piel. Está indicado para todo tipo de pieles. Se puede usar también en el contorno de ojos, ya que no es irritante.

ISDIN Isdinceutics Sérum Facial Antioxidante Flavo-C: este sérum contiene en su fórmula un 8% de vitamina C pura y se combina con el Ginkgo Biloba, rico en flavonoides con grandes capacidades antioxidantes que se suman a la potencia de la vitamina C, dando resultado a un verdadero c´contel antiedad que se absorbe de forma rápida, atenua las manchas y reduce los signos de la edad.

Dr. Brenner - Sérum de vitamina C: un producto muy completo que combina un 20% de ácido ascórbico, ácido ferulico, vitamina E y ácido hialurónico, ingredientes antioxidantes que mejorarán el tono, la luminosidad de tu piel y harán que los signos de la edad y las arrugas de expresión se atenúen. Todos tus deseos en un bote de 30 ml. Se puede usar también en el contorno de ojos.

Iduncare - Sérum facial de vitamina C y ácido hialurónico: este sérum combína una fórmula construida por un 20% de ácido ascórbico para combatir los radicales libres y mejorar el tono de la piel con un porcentaje de ácido hialurónico, ingrediente con gran poder hidratante. Esta combinación tiene un gran poder antiedad que mejora el aspecto de tu rostro visiblemente, reduciendo los signos de la edad y las manchas.

