La celulitis, la piel de naranja y la falta de elasticidad son naturales en nuestra piel, especialmente cuando vamos cumpliendo años y la producción de elastina y colágeno desciende. Aunque la celulitis cada vez está más normalizada (por fin), aún tenemos tendencia a querer hacerla desaparecer. Si tú también quieres disminuir la piel de naranja, te recomendamos 5 cremas reafirmantes que pueden ayudarte.

La aparición de celulitis y piel de naranja es algo natural en el cuerpo de las mujeres. Las causas que la provocan son muy variadas, entre las que destacan:

Cambios hormonales : es quizá la causa más frecuente en la aparición de celutitis. Los altos niveles de estrógenos fomentan la producción de celulitis, por ello, la toma de anticonceptivos puede empeorar su aspecto. El embarazo y la menopausia también son momentos delicados en los que los desajustes hormonales y los cambios drásticos provocan la aparición de celulitis.

: es quizá la causa más frecuente en la aparición de celutitis. Los altos niveles de estrógenos fomentan la producción de celulitis, por ello, la toma de anticonceptivos puede empeorar su aspecto. El embarazo y la menopausia también son momentos delicados en los que los desajustes hormonales y los cambios drásticos provocan la aparición de celulitis. Edad : como te avanzábamos antes, con el paso de los años, la piel disminuye la producción de colágeno y elastina, por lo que aparece flacidez, pérdida de tersura y piel de naranja.

: como te avanzábamos antes, con el paso de los años, la piel disminuye la producción de colágeno y elastina, por lo que aparece flacidez, pérdida de tersura y piel de naranja. Malos hábitos : una vida sedentaria y una mala alimentación también favorecen la aparición de grasa localizada, celulitis y piel de naranja. El consumo de alcohol o el exceso de azúcar y de sal empeoran visiblemente el aspecto de nuestra piel. Por su parte, el deporte nos ayuda a mantenernos más tonificados y saludables, lo que favorece un mejor aspecto de la piel.

: una vida sedentaria y una mala alimentación también favorecen la aparición de grasa localizada, celulitis y piel de naranja. El consumo de alcohol o el exceso de azúcar y de sal empeoran visiblemente el aspecto de nuestra piel. Por su parte, el deporte nos ayuda a mantenernos más tonificados y saludables, lo que favorece un mejor aspecto de la piel. Factores genéticos: los antecedentes familiares tienen mucho que ver en nuestra complexión, también en la firmeza de nuestra piel.

Durante muchos años, y aún hoy, la celulitis ha estado demonizada y se ha considerado como algo antiestético, digno de esconder y eliminar. Pues bien, la celulitis, como ya te hemos contado, es algo natural, propio del cuerpo de la mujer y sujeto a los cambios que este va experimentando a lo largo de su vida. No debemos obsesionarnos por eliminar la celulitis y la piel de naranja por completo, pero sí debemos preocuparnos por cuidar nuestros hábitos para llevar una buena alimentación y practicar ejercicio a menudo, esto no solo mejorará el aspecto de nuestra piel, sino que también (y lo más importante) nos hará estar más sanas por dentro, y eso se reflejará por fuera.



Debemos también saber que eliminar la grasa localizada, la celulitis y la piel de naranja por completo es prácticamente imposible, pero sí podemos mejorar su aspecto con un buen estilo de vida y los cuidados de la piel adecuados. Si quieres mejorar el aspecto de tus zonas más castigadas por la grasa, te recomendamos 6 productos que ayudarán a que tu piel esté más firme. Si no te avergüenzas de esta característica de tu cuerpo, te mostramos este álbum lleno de celebrities que también lucen su celulitis con orgullo, ¡olé!

5 cremas reafirmantes para una piel más tersa

Sodermol - Gel reafirmante reductor: contiene una fórmula rica en ingredientes con eficacia probada a la hora de mejorar la elasticidad de la piel, una combinación de activos como guaraná, cafeína, ruscus o limón que promueven el metabolismo lipídico. Drena el exceso de líquidos, ayuda a diluir la grasa localizada y previene la aparición de más celulitis. Su textura en gel se absorbe de rápidamente y deja una sensación hidratante muy agradable para tu piel. Aplícalo en vientre y piernas. Úsalo 1 vez al día. Puedes encontrarla en Amazon.

Natura Siberica Detox - Jabón negro nórdico: este jabón contiene en su fórmula ingredientes como el carbón activado, aceite de hierbas y bayas silvestres que suaviza, tonifica, nutre y mejora la elasticidad de la piel. Tiene un alto poder hidratante gracias al aceite de cedro siberiano, rico en vitamina E y vitamina P. Cada uno de los aceites contenidos en sus ingredientes tienen propiedades para tu piel que aportan un cuidado corporal completo. Aplícalo 2 días a la semana para ver sus resultados y su poder de hidratación. Puedes encontrarlo en Amazon.

Elifexir - Crema Minucell anticelulítica: su fórmula contiene ingredientes como el ácido salicílico, liposomas de alta penetración, cafeína y carnitina y phytoesfingosine, un ingrediente con acción antiestrías y reafirmante. Reduce notablemente la piel de naranja, suaviza la piel y mejora la firmeza. Su textura en formato gel tiene una rápida absorción, además, deja una sensación de frescura en tu piel y tiene gran poder hidratante. Aplícalo dos veces al día para ver todos sus resultados. Puedes encontrarlo en Amazon.

Collistar - Perfect Body Intensive Firming Cream: la marca italiana Collistar tiene uno de sus productos estrella en esta crema reafirmante. Acctúa contra el envejecimiento cutáneo y mejora visiblemente la tersura de la piel. Contiene ácido hialurónico y extracto de aceite de argán para una gran hdiratación de la piel y una mejor elasticidad. Tiene un efecto lifting en todo el cuerpo, favorece la regeneración celular y atenúa el aspecto de la celulitis y la piel de naranja. Aplícala dos veces al día, en vientre y piernas. Puedes encontrarla en Amazon.

Farma Dorsch - Leche corporal ultrareafirmante: su fórmula combina ingredientes muy potentes para reafirmar la piel, como el aloe vera, extracto de maíz y sésamo (vitamina E y Omega 3), centella asiática y extacto de cola de caballo. Además, está libre de parabenos y siliconas. Reduce la flacidez y mejora la tersura de la piel, para que la celulitis y la piel de naranja, aplícalo cada día en vientre y piernas. Puedes comprarlo en Amazon.

El cuidado de la piel y del cuerpo empieza desde el interior, con una vida saludable y una dieta equilibrada. La aparición de celulitis, piel de naranja o estrías es algo natural en el cuerpo de la mujer y, aunque siempre hemos intentado esconderlas y disminuirlas, cada vez las mostramos más orgullo como parte de nuestra identidad. Si, a pesar de esto, quieres lucir una piel más tersa, podrás mejorar su aspecto con las lociones de las marcas que te hemos mostrado. Con gran poder hidratante, te ayudarán a lucir una piel más suave y con la grasa acumulada menos visible.

