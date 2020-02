Cremas para la cara: ¿cuál necesita tu piel?

Cada piel es un mundo y cada tipo tiene unas necesidades específicas, por ello, es complicado encontrar el tratamiento que nuestro rostro necesita. Para servirte como guía, hemos hecho un pequeño repaso de cuáles son las mejores cremas para la cara según el tipo de piel y sus necesidades, ¿cuál es la tuya?

A la hora de elegir los productos que van a formar parte de nuestra rutina facial diaria debemos tener en cuenta cuál es nuestro tipo de piel y qué ingredientes y fórmulas necesita. Las dudas surgen a la hora de identificar exactamente cuál es nuestro tipo de piel y cómo acertar a la hora de elegir cremas para la cara. ¿Necesitas una ayuda? Repasamos todo lo que necesitas saber para darle a tu rostro aquello que necesita, los tips para reconocer tu tipo de piel y cuáles son las mejores cremas.

¿Cómo reconocer cuál es tu tipo de piel?

Para saber cuál es tu tipo de piel debes analizar cuál es su estado más habitual. Debes tener en cuenta que nuestra piel también pasa por fases y su apariencia depende de muchos factores como los cambios hormonales, el estrés o la alimentación, por ello, debes saber diferenciar cuál es el estado natural de tu piel y cuándo está influenciado por otros factores. Te damos las características más comunes de los distintos tipos de piel:

Piel normal : una piel en perfecto equilibrio, suave, hidratada, con poros pequeños y libre de acné o puntos negros (excepto alguno esporádico). A pesar de su buen estado, debes dar a tu piel la hidratación y protección que necesita para que su salud y elasticidad se mantenga.

: una piel en perfecto equilibrio, suave, hidratada, con poros pequeños y libre de acné o puntos negros (excepto alguno esporádico). A pesar de su buen estado, debes dar a tu piel la hidratación y protección que necesita para que su salud y elasticidad se mantenga. Piel seca: algunas de las características más comunes de la piel seca es su tacto áspero y la tirantez. Además, puede presentar rojeces y picor.

algunas de las características más comunes de la piel seca es su tacto áspero y la tirantez. Además, puede presentar rojeces y picor. Piel grasa : los rasgos que más definen una piel grasa son los granitos, los puntos negros, los poros abiertos y el exceso de brillos que provoca la producción excesiva de sebo.

: los rasgos que más definen una piel grasa son los granitos, los puntos negros, los poros abiertos y el exceso de brillos que provoca la producción excesiva de sebo. Piel mixta : un rostro con piel mixta tiende a concentrar un exceso de grasa en la zona T de la cara, lo que implica la aparición de acne, brillos o puntos negros, con una tendencia más seca en la parte de las mejillas, lo que implica tirantez, picor y rojeces.

: un rostro con piel mixta tiende a concentrar un exceso de grasa en la zona T de la cara, lo que implica la aparición de acne, brillos o puntos negros, con una tendencia más seca en la parte de las mejillas, lo que implica tirantez, picor y rojeces. Piel sensible: este tipo de piel es muy reactiva ante agresiones externas como el sol, los productos químicos que se encuentran en cosméticos o los cambios hormonales.

Cremas para la cara: una para cada tipo de piel

Piel normal, hidratación y protección

Si tienes la suerte de tener una piel normal, sin exceso de grasa y sin rastro de sequedad, con unos poros pequeños y una hidratación equilibrada, entonces te recomendamos una crema que aporte protección solar, imprescindible para una piel saludable y agentes hidratantes, para que la barrera cutánea no pierda hidratación. Nuestra elección si tienes la piel normal es la crema ISDIN FotoUltra Age repair, con factor de protección solar 50 y agentes anti-envejecimiento, protege tu piel de las agresiones externas, hidrata y previene las arrugas, ya que fomenta la producción natural de colágeno y ácido hialurónico.

Piel seca, un extra de hidratación que dure todo el día

Si tienes la piel seca, tirante, áspera y con tendencia a picar a menudo, necesitas una crema que consiga hidratar en profundidad para que tu rostro quede liso y jugoso durante todo el día. Te recomendamos la crema The True Cream Moisturizing Bomb de la marca Belif, con poderoso humectantes como la hoja de consueldo, incluye también una mezcla de plantas medicinales que nutre en profundidad tu rostro para una sensación placentera durante todo el día. Los aceites faciales son también una excelente opción para pieles secas, ya que tienen una capacidad de hidratación increíble y, además, no provocan granitos en este tipo de piel. Te recomendamos el aceite Blue Orchid de Clarins, disponible en Amazon.

Piel grasa, cremas sebo reguladoras son tu must

Si tu piel produce demasiada grasa, necesitas una crema para la cara que sea capaz de regular esa excesiva producción, para un rostro más mate, con los poros minimizados y libre de acné o puntos negros. Nuestra elección para pieles grasas es la crema Cleanance Mat de Avène, gracias a su activo gliceril laurato es capaz de regular la producción de sebo. El resultado es una tez mate, hidratada, calmada y lista para aplicar el maquillaje para que dure todo el día. Su textura es cremosa, pero libre de aceites, para mantener la piel sin brillos y equilibrada.

Piel mixta, en el equilibrio está la clave

Si tienes la piel mixta, necesitas una crema que sea capaz de hidratar las zonas de tu cara más secas y, a la vez, regular la grasa de la zona T. Es complicado encontrar una crema que sea capaz de conseguirlo, pero existen opciones en el mercado. Nuestra preferida es la crema para pieles mixtas/grasas de Natura Siberica, con proteína de trigo, es capaz de eliminar los brillos y el exceso de sebo. Por su parte, la sófora japonesa también es capaz de regular la piel, para que la zona T esté equilibrada. A la hora de hidratar la piel esta crema también es muy eficaz, ya que contiene ácido hialurónico y complejo Syn®-Ake, encargado de mantener la hidratación y reducir la aparición de arrugas, ya que fomenta la producción de colágeno. La cosmética de la marca Natura Siberica destaca por su composición rica en ingredientes naturales, texturas hidratantes y de fácil absorción y activos eficaces para mantener tu piel siempre perfecta.

Piel sensible, cuídala con fórmulas suaves

La piel sensible necesita una crema que la proteja de los factores externos y que, además, esté formulada con ingredientes suaves que no alteren su sensible pH. Te recomendamos la crema Hydreane Riche, de La Roche Posay. Es rica en agua termal, perfecta para cuidar la piel sensible con ingredientes respetuosos con tu equilibrio cutáneo. Combínala con una crema con protección solar para que los rayos de sol no agredan tu piel y puedas disfrutar de un rostro hidratado y elástico, libre de irritación.

¿Y qué hay de las pieles maduras?

Si lo que necesitas es un cuidado antiarrugas para atenuar los signos de la edad y difuminar las pequeñas arruguitas que han aparecido en tu rostro, debes elegir los ingredientes más efectivos para lograr este fin. Te recomendamos utilizar a diario crema solar para evitar que los rayos del sol aumenten la flacidez, debes saber que los rayos UVA/UVB son responsables del 80% de las arrugas, una buena protección es el mejor cuidado antiedad. Combina una crema con protector solar con cremas ricas en antioxidantes, como la vitamina C. El ácido hialurónico también puede mejorar el aspecto de tu piel, ya que es un poderoso hidratante que ayudará a mantener la tersura en tu rostro. Por la noche, elige sérums o cremas antiarrugas con retinol, el ingrediente antiedad más eficaz, o cremas con ácidos AHA, ayudarán a regenerar las células cutáneas para una piel más tersa, con menos arrugas y un mejor tono. Te contamos más en este artículo: Mejores cremas antiedad: ¿cuáles son realmente efectivas?

