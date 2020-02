Las mejores cremas para el cuerpo: ¿cuál funciona de verdad?

La hidratación diaria de la piel es básica para evitar tiranteces, sequedad o grietas que pueden provocar incomodidad. Si sueles tener la piel seca y quieres encontrar la crema hidratante que te deje la piel suave durante más tiempo, desde enfemenino hacemos un repaso de las mejores y las que mejores resultados dan para que aciertes con tu elección y luzcas una piel radiante.

La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, por ello, merece ser cuidada, mimada e hidratada con los mejores productos, ya que una piel seca o tirante puede ser realmente incómoda y dar paso a otras afecciones.



Con la contaminación de la ciudad, las temperaturas extremas o la exposición continuada al sol aparece una excesiva sequedad, inflamación o incluso alergias que pueden corregirse de forma sencilla eligiendo un producto de calidad, con propiedades hidratantes y que sea capaz de nutrir nuestra piel de forma duradera. La piel seca no solo es molesta por el picor y la aspereza, también puede provocar otros problemas como el envejecimiento prematuro o la aparición de estrías. Y es que las células cutáneas necesitan tener la cantidad de humedad óptima para poder regenerarse de forma correcta, si esa hidratación no está garantizada, las células no pueden regenerarse correctamente, provocando un peor aspecto y un envejecimiento precoz.

Pero… ¿cómo saber cuáles son las mejores crema y cuáles nos proporcionarán resultados más duraderos? Te damos una lista de las mejores cremas hidratantes según nuestra propia experiencia. Ricas en ingredientes antioxidantes como el té verde o en plantas medicinales, estas cremas hidratarán tu piel en profundidad, dejando una sensación de confort durante más tiempo, ¿con cuál te quedas?

1. Elizabeth Arden, crema corporal perfumada

La número 1 del ranking, la crema mejor valorada por las consumidoras. Esta crema de Elizabeth Arden es una loción superhidratante para el cuerpo, combina miel auténtica con té verde para reparar la piel seca. Tiene una fragancia cautivadora y pequeñas perlitas con miel natural que se funden con tu piel para un tacto suave, pero no pegajoso. Aplícala sobre tu piel después de la ducha, una vez al día, la textura es cremosa, la sensación es inconfundible. Esta es solo una de las opiniones de las consumidoras que reconocen los beneficios de esta crema:

“Es muy buena crema, no deja la piel grasa ni enganchosa. Tiene unos puntitos amarillos que son la miel que lleva. Deja un olor agradable. La usamos toda la familia, ideal para piel seca. El precio también está bien ya que es un buen bote de 500.”

2. Weleda, crema corporal para piel muy seca

Esta crema es perfecta para el cuidado de la cara y del cuerpo, sobre todo para pieles muy secas, agrietadas o irritadas. Tiene un aroma inconfundible a plantas medicinales y un gran poder nutritivo. Contiene extracto de plantas medicinales como la caléndula, la manzanilla o el romero para calmar, curar y regenerar incluso las pieles más castigadas por eccemas y grietas. Es perfecta para el cuerpo y para la cara, su textura no grasa hidratará incluso la piel de tu rostro sin que aparezcan brillos o granitos. Es una crema muy completa, ultra-nutritiva y formulada a base de ingredientes naturales.Te damos una opinión real de una de las usuarias:

"Es una crema que, sin exagerar, sirve para casi todo: rojeces, sequedad, picaduras, quemaduras, cortes... ayudando a acelerar su tratamiento. Tengo la piel bastante sensible y atópica, por lo que no todas las cremas me van bien, pero con ésta no he tenido ningún problema."

3. Instituto Español, crema para pieles atópicas

Con un precio increíble (poco más de 3€) esta crema se ha colado en todas las listas de mejores lociones hidratantes. Está especialmente formulada para pieles atópicas, hiperreactivas, tanto para niños como para adultos. Su fórmula ayuda a regenerar la barrera cutánea, evitando la deshidratación. No contiene parabenos, ni siliconas, no irrita, te ofrece un cuidado completo para las pieles más sensibles y castigadas. Evita escozores, picores y calma eccemas. Esta es una opinión real de un usuario:

“Llevo años probando cremas hidratantes, aloe vera, mil historias... me recomendaron esta crema en un foro, la he pedido y casi lloro al ver los primeros resultados tan rápidamente. La piel seca y escamosa que no había podido eliminar completamente con ningún otro tratamiento se ha ido como por arte de magia, y ahora tengo la piel suave. No tengo palabras para describir mi agradecimiento al Instituto Español.”

4. Bio-oil, aceite hidratante regenerante

Este aceite es perfecto para cuidar la piel especialmente dañada, regenera las células para disminuir visiblemente las estrías, las cicatrices o las manchas. Al ser un aceite muy nutritivo evita el envejecimiento de las capas de la piel, previniendo la aparición de arrugas y otros signos de la edad, como puede ser la pérdida de elasticidad. Contiene extracto de caléndula, lavanda, romero o camomila, junto con otras vitaminas para ayudar al regeneramiento celular. Es perfecto para momentos de cambios en la piel, embarazos, pérdida de peso y adolescencia. Esta es una de las últimas opiniones de los clientes:

“¡Me encanta este producto! Un aceite que huele bien y penetra muy bien en la piel. La repara, hidrata y se notan rápidamente los efectos como por ejemplo la difuminación de las estrías. Además de aplicármelo directamente sobre las estrías y zonas de piel dañadas, añado unas gotas en mi otras cremas para enriquecerlas y así no me siento pringosa pero sí disfruto de sus efectos tan beneficiosos. Había visto publicidad del producto pero no me lo creí hasta que personas de mi confianza me comentaron con asombro lo bien que funciona.”

5. Neutrógena, loción coporal reparación intensa

Esta loción de Neutrógena es ideal para pieles muy secas. Alivia el picor y la sequedad al instante, sentirás alivio desde la primera aplicación. La textura es no grasa, no sentirás la piel pegajosa, sino que se absorbe perfectamente de forma rápida. Está dermatológicamente probado que esta crema actúa como una "venda" que hidrata la piel desde la primera aplicación y la protege de los agentes externos. Compartimos una opinión real de cliente que avala su eficacia:

“Es una crema con un olor agradable. Hidrata profundamente sin ser grasa, y protege de la sequedad.. Y cunde mucho”

El cuidado de la piel del cuerpo es tan importante como el cuidado facial, y es que es imprescindible para que esta goce de una buena salud, esté hidratada, tersa, libre de picor y escozor y se mantenga joven durante más tiempo, alejada de imperfecciones como las estrías. Aplica una leche corporal o un gel hidratante una vez al día, después de la ducha, momento en el que la piel absorberá mejor el producto y se beneficiará de todas sus propiedades. Elige el body milk con las caracteristicas que tu piel necesita, ten en cuenta que algunos ingredientes como la manteca de karité, el aloe vera o la caléndula son especialmente hidratantes y pueden nutrir tus células cutáneas en profundidad. Hidratar la piel con las mejores cremas, mimarla y darle todo aquello que necesita se convertirá en tu rutina beauty preferida.

