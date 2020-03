Cuenta la leyenda que es la crema antiedad de referencia de Isabel Preysler... tanto si es un mito, como si es una realidad, lo que sí sabemos con certeza es que la crema Xhekpon es ya un clásico en el cuidado antiedad y es el producto estrella en farmacias y tiendas de cosmética. ¿Los motivos? Te adelantamos que son más que suficientes.

Rica en colágeno, la crema Xhekpon es todo un must have en el cuidado antiedad, así lo avala el hecho de que, año tras año, siga siendo una de las cremas más vendidas en farmacias, parafarmacias y tiendas de cosmética. El secreto es simple: una fórmula rica en ingredientes antiarrugas eficaces, una estructura molecular capaz de penetrar en las capas más profundas de la piel y un precio muy asequible. Xhekpon no solo es efectiva como cuidado facial, también puede usarse en las zonas más castigadas por la flacidez en el cuerpo. Por ejemplo, si estás embarazada, es un remedio perfecto para prevenir la aparición de estrías y para atenuarlas una vez que hayas dado a luz. Si has perdido mucho peso y la piel se ha quedado flácida, la crema Xhekpon también puede ayudarte a ir recuperando poco a poco la tersura y la elasticidad. Es muy hidratante y nutritiva, hace que la piel quede elástica, lisa y jugosa.

La fórmula de Xhekpon, el secreto de su eficacia

Seguro que has visto esta crema en más de una ocasión en la farmacia, si aún no conoces sus beneficios es hora de que los descubras, ya que puede aportarte muchos. La crema Xhekpon es rica en colágeno, proteína que forma las estructuras de nuestro cuerpo y que se va perdiendo con el paso de los años. Gracias al colágeno, la piel recuperará la elasticidad y tu rostro volverá a tener la tersura perdida por la flacidez típica del paso de los años. Otro de los ingredientes estrella de su fórmula es la centella asiática, una planta con numerosos usos medicinales que tiene muchos beneficios a la hora de reparar la piel. Este ingrediente es muy eficaz a la hora de mejorar el aspecto de cicatrices, estrías y otras imperfecciones de la piel, ya que tiene una gran capacidad regeneradora. Repara las fibras elásticas de la piel, cuya rotura provoca estas anomalías cutáneas, entre las que también se encuentra la celulitis. El aloe vera es otro de los ingredientes estrella de Xhekpon, una planta de sobra conocida por sus propiedades curativas, tanto en nuestra salud exterior, como en el aspecto de nuestra piel. Antiinflamatorio, antibacteriano y con gran poder regenerante, el aloe vera refuerza la función de la centella asiática, favoreciendo la regeneración celular y mejorando el aspecto de estrías, arrugas, cicatrices y celulitis.

Crema Xhekpon para cara, cuerpo y escote

Los usos de la crema Xhekpon son variados y quizá esta sea otra de las razones de su éxito. Puede usarse como tratamiento facial antienvejecimiento, para atenuar las arrugas e hidratar el contorno de los ojos para una mayor elasticidad, pero este no es su único uso. También sirve para dar elasticidad a la zona del cuello, una parte del cuerpo muy castigada por la flacidez y la aparición de arrugas. Si la zona problemática de tu cuerpo es el escote, invadido por las arrugas provocadas, en gran medida, por la exposición al sol, Xhekpon también puede ayudarte a regenerar la zona para un aspecto más joven.

Además, como ya te hemos dicho anteriormente, la crema Xhekpon puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo que necesite recuperar su tersura y elasticidad, por ejemplo, en los muslos o en la zona del abdomen. Se trata de un producto muy versátil, con una gran relación calidad precio, muy práctica para casi cualquier problema cutáneo relacinado con la sequedad, la falta de hidratación, la pérdida de firmeza y la aparición de arrugas.

Xhekpon, textura densa, no grasa

La textura de la crema Xhekpon llama la atención por ser densa, no grasa, pero a la vez se extiende de forma muy sencilla y, sobre todo, se absorbe a los pocos segundos sin dejar exceso de grasa en la piel. El resultado tras su aplicación es una sensación confortable, sobre todo si tienes una excesiva falta de hidratación y notas tirantenz y picor. Hidrata de forma inmediata, dejando una excelente sensación de piel suave, además, tiene un olor muy agradable y ligero. Aplícala por el día, antes de ponerte el maquillaje o por la noche, después de limpiar tu piel y antes de irte a dormir.

Está indicada para todo tipo de pieles, tanto para frenar el envejecimiento como para hidratar. Puedes comprar tu crema Xhekpon en farmacias, como en Promofarma, o en tiendas online como Amazon. También existen otros productos de la misma líneas, como el contorno de ojos, específicamente creado para reducir bolsas y ojeras, la crema de manos o las ampollas efecto flash.

