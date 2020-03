La importancia del colágeno para prevenir la aparición de arrugas

Seguro que has oído hablar de la importancia del colágeno en tu rutina de cuidado facial, para prevenir las arrugas y la pérdida de tersura de la piel y como complemento imprescindible para conservar la salud de músculos y articulaciones, pero...¿sabes exactamente qué hace el colágeno en tu piel y en tu cuerpo? Te contamos todos los beneficios que esta proteína puede aportarte.

La precupación por frenar el envejecimiento de la piel es algo común en casi todas las personas. Con el paso de los años, nuestra piel envejece, pierde elasticidad, nuestros rasgos pierden definición y las primeras arrugas toman protagonismo en nuestro rostro. Conocer las necesidades de nuestra piel y las propiedades de los ingredientes más eficaces a la hora de frenar la aparición de arrugas es imprescindible para mantener la piel joven el mayor tiempo posible.

Una de las proteínas más importantes en nuestro organismo. Se genera de forma natural en nuestro cuerpo y tiene un papel esencial en nuestra rutina de cuidado facial, ya que contribuye a regenerar las células dérmicas y mantiene la piel tersa. Con el envejecimiento, aproximadamente a partir de los 30 años, la producción natural de colágeno disminuye, esta proteína deja de generarse o lo hace a un ritmo más lento y aparecen los primeros signos de la edad: arrugas de expresión, pérdida de elasticidad y despigmentación.



El estilo de vida también es determinante en la producción natural de colágeno. Una dieta poco saludable, el tabaco o el estrés pueden provocar un envejecimiento prematuro de las células encargadas de generar esta proteína, teniendo consecuencias visibles en nuestro aspecto.

El colágeno tiene también una función esencial para mantener la salud de nuestras articulaciones y huesos y de otras partes de nuestro cuerpo, como el cabello, las uñas o los tendones. Esta proteína se encuentra en alimentos como la carne roja o el pescado azul. Las frutas y verduras no contienen colágeno, pero sí los aminoácidos necesarios para fabricarlo. Por ello, una alimentación sana es primordial para mantener los niveles de colágeno en un buen nivel y mantener la salud de nuestra piel, articulaciones, cabello y tendones.



Varias celebrities, entre las que destaca Jennifer Aniston, han declarado tomar suplementos de colágeno hidrolizado en su dieta para mejorar el aspecto de la piel, la salud de huesos y articulaciones y y fortalecer el cabello y otros tejidos. De momento, son pocos los estudios realizados para comprobar la efectividad del colágeno hidrolizado, pero algunos han empezado a confirmar la eficacia de esta proteína a la hora de tersar la piel y contrarrestar las arrugas provocadas por el envejecimiento. Es especialmente efectivo cuando se combina con ingredientes como el magnesio.



Otro de los usos más extendidos de los suplementos con colágeno es el de evitar el dolor de articulaciones, mejorando el estado de los cartílagos. Es un complemento muy común en personas con problemas como la artrosis.

Otra forma de añadir un plus de colágeno a nuestra piel es a través de cosméticos. Los sérums o cremas antiedad con colágeno pueden conseguir prevenir la aparición de los primeros signos de la edad y frenar la pérdida de elasticidad que se hace visible en la piel a partir de los 30. No solo el colágeno es importante en la composición de nuestros productos de belleza, la vitamina C, el ácido hialurónico o las vitaminas del grupo B contribuyen a la creación natural de colágeno.

Los mejores productos para darle un extra de colágeno a tu piel

Suplemento de colágeno marino hidrolizado : este suplemento favorece la regeneración celular, la elasticidad de la piel y la salud de las articulaciones por su contenido en colágeno hidrolizado. Entre sus ingredientes están también el ácido hialurónico y la vitamina C, encargados de ayudar a las células a producir de forma natural esta proteína. Además, contiene magnesio para dar un extra de vitalidad y cuidado a tus músculos. Contiene 90 cápsulas de origen 100% natural. Toma dos cápsulas al día para ver sus resultados.

Crema hidratante con colágeno de La Pommiere : esta crema contiene una formulación idónea para tratar los primeros signos de la edad, ya que combina colágeno con ácido hialurónico y vitamina A, C y E, antioxidantes naturales que fomentan la regeneración celular. No contienen siliconas, parabenos o colorantes. Está formulada con ingredientes naturales, por lo que es apta también para pieles sensibles.

Sérum concentrado de ácido hialurónico y colágeno de Varukalab : contiene ácido hialurónico de alta concentración, vitamina C estabilizada y colágeno marino. Sus efectos se traducen en una piel más tersa, con arrugas menos visibles y más hidratada desde el interior. El tono se unifica y la piel está más luminosa gracias a la vitamina C. Aplica por la mañana y por la noche en rostro y cuello.

Parches antiarrugas de colágeno de Kailisien : para la delicada zona del contorno de ojos, donde la piel es 10 veces más final y las arrugas y la inflamación es más visible. Con colágeno y extracto de polvo de oro de 24k, que ayuda a desinflamar, expulsar toxinas y dar un tono más luminoso a la piel. También contienen ácido hialurónico, imprescindible a la hora de fomentar la producción natural de colágeno en las células. Coloca el parche sobre la piel limpia y deja actuar unos 20 minutos, notarás el contorno de ojos menos hinchado y con las ojeras visiblemente menos oscuras.

Si tienes problemas con tus articulaciones provocadas por el envejecimiento del cartílago, si necesitas recuperar la firmeza de tu piel o si quieres dar un extra de fuerza a los tejidos de tu cuerpo ya que notas cómo tu pelo y tus uñas se han debilitado, los complementos de colágeno pueden ayudarte a conseguir tus objetivos.

