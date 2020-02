Crema para manchas en la cara: ¿qué formulas tienen eficacia probada?

Las manchas en la cara son uno de los signos de la edad más comunes, aparecen por diversos factores, como puede ser la exposición al sol o los cambios hormonales y, cuando esto ocurre, una de nuestras prioridades a la hora de elegir cuidado facial es dar con un producto que se efectivo a la hora de eliminarlas, pero...¿qué crema para manchas en la cara lo hace de verdad?

Las manchas oscuras en la piel son muy comunes y en la mayor parte de los casos están causadas por la excesiva exposición al sol que estimula la producción de melanina, creando irregularidades de tono en la piel. Esta no es la única causa de la aparición de manchas en la cara, los cambios hormonales, algunas afecciones cutáneas o factores genéticos también pueden provocarlas. Aunque se trata de algo natural, es muy común querer eliminar las manchas para recuperar la uniformidad del tono, el problema es que no siempre sabemos qué activos pueden ayudarnos a hacerlo de forma eficaz. No te preocupes, te contamos cuáles son las cremas para manchas en la cara que tienen eficacia probada.

¿Cuáles son las principales causas de la aparición de manchas en la piel?

Estas son las causas principales de la aparición de manchas en el rostro (hiperpigmentacióm), nuestra recomendación es que visites al dermatólogo para que diagnostique la causa de las manchas y te recomiende el tratamiento más adecuado según tus necesidades. Mientras tanto, te contamos cuáles son los factores más comunes responsables de la aparición de melasmas:

Exposición al sol : la radiación UVA/UVB es muy nociva para la piel, por ello esta responde produciendo más melanina que sirva como protección frente a esta agresión. Una excesiva exposición solar puede provocar un exceso de melanina y desencadenar, de esta forma, la hiperpigmentación que genera las manchas.

: la radiación UVA/UVB es muy nociva para la piel, por ello esta responde produciendo más melanina que sirva como protección frente a esta agresión. Una excesiva exposición solar puede provocar un exceso de melanina y desencadenar, de esta forma, la hiperpigmentación que genera las manchas. Cambios hormonales : el embarazo, la menopausia o los anticonceptivos hormonales pueden provocar hipermentación en la piel, generando manchas conocidas como melasmas o cloasmas.

: el embarazo, la menopausia o los anticonceptivos hormonales pueden provocar hipermentación en la piel, generando manchas conocidas como melasmas o cloasmas. Edad: con el paso de los años, las células encargadas de producir melanina disminuyen lo que provoca desigualdad de tono en la piel y aparición de manchas.

con el paso de los años, las células encargadas de producir melanina disminuyen lo que provoca desigualdad de tono en la piel y aparición de manchas. Lesiones cutáneas: afecciones en la piel como la dermatitis atópica, la psoriasis o otras lesiones como puede ser una cicatriz o una quemadura también provocan manchas.

¿Cuáles son los tratamientos más eficaces para reducir las manchas?

Muchas son las cremas y tratamientos que aseguran eliminar por completo las manchas en la piel, pero pocos son los activos realmente eficaces para disminuir esta hiperpigmentación. Normalmente, las cremas para las manchas en la cara no las eliminarán por completo, pero sí pueden ayudarte a disminuirlas y hacer que sean mucho menos perceptibles. Estos son los activos que debes buscar en tus cremas antimanchas, ya que tienen eficacia probada frente a ellas:

Protección solar: imprescindible para prevenir las manchas y evitar que crezcan más, el sol es la causa número 1 en la aparición de manchas en la piel y, para frenar sus efectos, necesitas una protección solar alta diaria. Además, frenará notablemente el envejecimiento cutáneo.

imprescindible para prevenir las manchas y evitar que crezcan más, el sol es la causa número 1 en la aparición de manchas en la piel y, para frenar sus efectos, necesitas una protección solar alta diaria. Además, frenará notablemente el envejecimiento cutáneo. Ácidos AHA (alfa hidroxiácidos) : estos ácidos son capaces de exfoliar y renovar la capa más superficial de la piel, produciendo nuevas células cutáneas y disminuyendo las manchas visiblemente, gracias a su efecto peeling. Los ácidos AHA, además, disminuyen los signos de la edad, ya que fomentan la producción natural de colágeno y ácido hialurónico. Estos ácidos son el ácido glicólico, el mandélico o el láctico.

: estos ácidos son capaces de exfoliar y renovar la capa más superficial de la piel, produciendo nuevas células cutáneas y disminuyendo las manchas visiblemente, gracias a su efecto peeling. Los ácidos AHA, además, disminuyen los signos de la edad, ya que fomentan la producción natural de colágeno y ácido hialurónico. Estos ácidos son el ácido glicólico, el mandélico o el láctico. Vitamina C (ácido ascórbico) : la vitamina C en su versión pura tiene poder despigmentante, por lo que consigue difuminar las manchas y unificar el tono. Además, tiene propiedades antienvejecimiento muy potentes gracias a su acción antioxidante que combate los radicales libres.

: la vitamina C en su versión pura tiene poder despigmentante, por lo que consigue difuminar las manchas y unificar el tono. Además, tiene propiedades antienvejecimiento muy potentes gracias a su acción antioxidante que combate los radicales libres. Ácido retinoico: este ácido, proveniente de la vitamina A, fomenta la producción de colágeno, lo que mejora el aspecto de las arrugas y líneas de expresión y reduce las manchas. Es fotosensible, utilízalo por la noche y aplica siempre protección solar durante el día.

Cremas para manchas en la cara: estas son nuestras preferidas

The Ordinary - Retinol 1% en escualano: tiene una concentración de retinol puro al 1% que te ayudará a corregir líneas de expresión, arrugas y a difuminar manchas. Aplica una pequeña cantidad en el rostro por la noche antes de tu crema de noche. Usa siempre protección solar por la mañana y no lo mezcles con otros tratamientos con retinol. Puedes comprarlo en Sephora por 6.55€.

Bella Aurora Splendor 10 - Crema facial anti-edad antimanchas: esta crema de noche actúa mientras duermes para hidratar tu piel en profundidad, corregir tus manchas y mejorar el aspecto de tus arrugas. Contiene ácido glicólico (ácido AHA) para regenerar la piel, unificar el tono y disminuir la hiperpigmentación. Puedes comprarla en Amazon por 23,95€.

Isdin FotoUltra100 SPF 50 - Protector solar con triple acción despigmentante: como ya te hemos dicho, la protección solar es la mejor prevención frente a las manchas y la mejor forma de evitar que empeore el aspecto de las que ya han aparecido. Esta crema de Isdin no solo te protege frente a los rayos solares, sino que tiene triple acción despigmentante. Ayuda a regular la producción de melanina gracias al DP3-Unify Complex, el ácido hialurónico mejora el aspecto de la piel. Puedes comprarla en Amazon por 22,32€.

Clinique Even Better - Crema anti manchas SPF 20: ayuda a prevenir y reducir las manchas en el rostro, tienen poder exfoliante para renovar tu piel, dejarla hidratada y lisa y, además, unifica el tono para una piel perfecta. Puedes comprarla en Sephora 62,95€.

