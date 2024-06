¿Cuándo comienzan las rebajas de verano 2024 en nuestras tiendas favoritas? Estas son las fechas para Mango, H&M...

¡Qué emoción! No queda nada para irnos de rebajas. Este año se adelantan en algunas tiendas, así que ya puedes ir preparando el carrito para comprar tus prendas favoritas por mucho menos.

¿Puede haber algo más emocionante que las rebajas? ¡A mí personalmente me encantan! Para este verano no queda nada para que empiecen las rebajas en nuestra tiendas favoritas, como Zara, Mango o El Corte Inglés.



Aunque la fecha que daba el pistoletazo de salida era el 1 de julio, cada año se adelantan un poco más. Ya estamos a nada de que empiecen las rebajas y así comprarnos vestidos, shorts, faldas midi, tops y mucho más a precios increíbles.



Si no quieres llegar tarde, ¡presta atención a las fechas!

¿Cuándo empiezan las rebajas de verano en Inditex?

Las rebajas de verano 2024 en Inditex (Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Lefties, Massimo Duti, Oysho y Bershka) todavía no tienen fecha confirmada para este año.



Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que pasó el año pasado, podrían tener lugar el 23 de junio en la app móvil, 24 en la web y 25 en tiendas. También hay rumores que aseguran que podrían adelantarse al 19 de junio en la app y 20 en tiendas. ¡No queda casi nada!



Normalmente, desde la app suelen empezar a las 20:00 h. Así que el día que empiecen es importante que abras la app al menos 5 minutos antes para no quedarte sin nada. Aunque dicen que empiezan a las 20:00, siempre suelen abrir algunos minutos antes, por eso muchas veces nos encontramos con medio carrito agotado.



También es importante que prepares el carrito al menos un día antes, porque la app se suele poner en mantenimiento unas horas antes. Si lo dejas para última hora podría no darte tiempo.

¿Cuándo empiezan las rebajas de verano en el Corte Inglés, Mango y H&M?

En estas tiendas se espera que el inicio de la campaña de rebajas de verano tenga lugar la semana del 17 de junio. Normalmente, suelen empezar unos días antes que las del grupo Inditex.

Cortefiel, Springfield y Women's Secret ya están de rebajas

Si quieres ir ya de compras, puedes encontrar buenos descuentos en Cortefiel, Springfield y Women's Secret. Estas tiendas ya están de rebajas hasta el 70%.

Los mejores trucos para no encontrarte con el carrito agotado

Si vas a hacer las compras desde la app y no quieres encontrarte con el carrito agotado, es importante que lo prepares con tiempo y que abras la app unos minutos antes de la hora oficial, porque suele estar ya operativa.



En cuanto te cargue, completa rápidamente el pedido. No esperes ni un segundo porque cualquiera más rápida podría quitarte el producto del carrito. Por eso es importante que dejes la dirección de envío ya guardada, además del método de pago.



Si eres más de ir a la tienda en vez de comprar online, puedes comprar las prendas que te interesan unos días antes (para asegurarte el stock), ir el día que empiecen las rebajas a la tienda a devolverlas y comprarlas de nuevo con el descuento.



También puedes ir a tienda y probar antes los productos que quieres comprar, para que no tengas problemas con las tallas y no pierdas prendas que te gustan por haberte equivocado en la talla.

¿Ya sabes qué te vas a comprar estas rebajas? ¡Espero que las disfrutes!