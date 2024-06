Apunta las alpargatas perfectas para este verano y evita los tacones sin perder en elegancia

El verano se acerca y todavía no tienes tus alpargatas, no te preocupes, hemos encontrado unas para ti que te van a encantar y a un precio estupendo con la mejor calidad.

Quizás no lo sepas, pero ¿alguna vez has pensado en qué ocurre con las prendas del Corte Inglés que no se han vendido? Pues que se ponen a la venta en la web Primeriti. También existen algunas tiendas físicas denominadas Outlet del Corte Inglés, pero si quieres tener todas las opciones sin salir de casa, no puedes perderte esta página, porque vas a encontrar productos de primeras marcas a precios muy reducidos.

Entre todas las prendas que puedes encontrar, hemos seleccionado unas maravillosas alpargatas perfectas para lucir este verano. Son de la firma Tommy Hilfiger y están al 60%, así que se te quedan en tan solo 39€. Son un modelo de cuña de 7 cm con estampado de rayas y diseño en forma de lazo con puntera abierta y cierre al tobillo con hebilla. La parte superior está hecha de tejido de algodón estampado y también lleva el logo bordado.

Las hay en tres colores:

rayas blancas y azules

rayas blancas y verdes

rayas blancas y rosas

¿Con cuál te quedas?, pues date prisa porque cada vez quedan menos tallas disponibles y se están agotando rápidamente.

Si ese modelo no es tu favorito pero te encantan las cuñas no te preocupes, ya verás como entre los diferentes modelos disponibles de Hilfiger encuentras tu calzado para este verano, y todas con descuentos super interesantes, así que si no conocías esta web, ahora ya no podrás dejar de ojearla a diario.