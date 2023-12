Una forma de saber si estás adquiriendo auriculares de calidad, es por medio de escuchar algunas piezas musicales recomendadas por disponer de un amplio rango de frecuencias.

Antes de adquirir productos electrónicos, es esencial que los consumidores realicen una investigación previa. Además de comparar las especificaciones técnicas, puede ser beneficioso explorar las opciones de precios ofrecidas por diferentes tiendas y leer reseñas en línea para evaluar la satisfacción general de los usuarios con un producto específico.



Una vez que se hayan reducido las opciones a algunas marcas, es el momento de realizar pruebas prácticas para determinar cuál se adapta mejor a las preferencias. Esto puede hacerse comprando el dispositivo en una plataforma en línea con una política de devolución confiable en caso de insatisfacción, o visitando una tienda física para evaluarlo personalmente.



Si estás pensando en adquirir auriculares, la manera más evidente de evaluar el alcance sonoro del equipo y la calidad general del sonido que puede ofrecer es reproducir música y prestar atención a la manera en que se percibe. Aunque elegir tus canciones favoritas puede ser un buen punto de partida, especialmente si estás comprando auriculares para uso personal, existen ciertas canciones que poseen características específicas que permiten a los oyentes poner a prueba una amplia variedad de frecuencias. A continuación, se enumeran algunas canciones que podrías considerar probar antes de tomar la decisión de comprar este producto.

Bohemian Rhapsody de Queen

El género del rock se presenta como una excelente opción para poner a prueba la calidad de auriculares. La capacidad para escuchar una distribución equitativa de las frecuencias de sonido dependerá de los instrumentos utilizados y del rango de los cantantes en la banda. Es recomendable elegir una canción que incluya, al menos, una sólida línea de bajo, un riff de guitarra constante y un cantante con un amplio rango vocal.



Bohemian Rhapsody de Queen cumple con estos requisitos para evaluar el rendimiento de auriculares. La canción incorpora los bajos contundentes de la batería, secciones memorables de piano y guitarra, y exhibe la máxima destreza vocal del líder, Freddie Mercury. Con momentos tanto tranquilos como ruidosos, la pista presenta una dinámica sonora notable. Además, ofrece magníficas armonías vocales que abarcan una variedad de rangos. Si solo dispones de tiempo para escuchar una canción antes de adquirir auriculares y altavoces, esta debería ser tu elección.

Hanuman de Rodrigo y Gabriela

El dúo mexicano Rodrigo y Gabriela nos presenta un ritmo vibrante y sonidos nítidos bien definidos con este tema instrumental. Dicha precisión permite distinguir claramente, por ejemplo, la línea de bajos de un lado y las cuerdas de otro, facilitando el reconocimiento de cada elemento sonoro. Estas características son las razones por las cuales el youtuber y experto en audio Hi-Fi Klasse Talks lo ha incluido en su lista de canciones de alta fidelidad para poner auriculares a prueba.

El tema de Jurassic Park de John Williams

En términos generales, siempre resulta aconsejable evaluar la capacidad y calidad sonora de auriculares reproduciendo una obra de música clásica. Este género musical se caracteriza por composiciones que incorporan orquestas con secciones completamente distintas de instrumentos musicales. Contar con una pieza instrumentalmente diversa constituye una excelente manera de examinar una extensa variedad de frecuencias, lo cual es esencial antes de adquirir un par de auriculares.



Es difícil equivocarse con la música clásica; simplemente elige algo de artistas como Chopin, Vivaldi, Mozart o Debussy, y deberías obtener buenos resultados. Si prefieres algo más moderno y popular, las orquestaciones del renombrado compositor y director de orquesta estadounidense John Williams serían opciones excelentes para probar tus altavoces. Aunque la Marcha Imperial de Star Wars puede ser un poco llamativa para esta prueba, el tema de la clásica película Jurassic Park es una opción fantástica para este objetivo debido a su alto rango frecuencial.

Where is my mind?, de Pixies

Los expertos de Home Theater Review, una revista estadounidense especializada en equipos de reproducción, nos indican sobre las canciones que utilizaban para evaluar la calidad del sonido estéreo, revelando que consideran una joya el brillante tema de Pixies de 1988, Where is my mind?, debido a sus "movimientos sonoros rápidos, efectos muy cuidados y buena dinámica con muchos graves". Este enfoque, en efecto, también se aplica a los auriculares.

Peaces of Africa de Kronos Quartet

