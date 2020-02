Desde hace varios meses los succionadores de clítoris y Satisfyers ocupan todas las conversaciones. Al contrario que los clásicos vibradores, este juguete sexual no necesita de penetración, sino que estimula el clítoris gracias a su revolucionario sistema de succión. ¿Es realmente tan placentero como dicen? Una de nuestras redactoras lo ha probado, y estas son nuestras conclusiones.

Tenía 16 años cuando compré mi primer juguete sexual y aún me acuerdo del pánico que sentía solo de pensar que mis padres podrían encontrarlo en el fondo de mi mesita de noche. Ya sabéis, la típica sensación que se siente cuando piensas que estás haciendo algo "prohibido" y pueden descubrirte en casa. En aquel momento, el sexo seguía siendo un tema tabú, aún más la masturbación (sobre todo femenina). Si bien era normal ver cómo los chicos de esa edad hablaban entre ellos sobre el arte del onanismo, encontrar esas mismas conversaciones entre chicas no solo era raro, sino que era motivo de vergüenza. Quizá esto y la propia curiosidad me hizo lanzarme a probar un vibrador y descubrir así un poco más sobre cuerpo.

Casi 10 años después, la sexualidad y el placer femenino han dejado de ser un tema tabú (aunque aún queda mucho por hacer) y podemos hablar con total libertad de masturbación, placer, sexo y artes amatorias varias. De hecho, el ya mítico Satisfyer y demás succionadores de clítoris han ocupado muchas (muchísimas) conversaciones en los últimos meses y se han convertido en un éxito de ventas que ha llenado muchas cartas a los Reyes Magos y listas de deseos para cumpleaños y otras fechas especiales. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo (como bien decía Samantha Villar), una de nuestras redactoras ha probado el archiconocido succionador de clítoris Satisfyer y nos ha contado todo, ¿es verdad lo que cuentan sobre este pequeño dios del placer? ¿es oro todo lo que succiona?

Los estimuladores y succionadores de clítoris: una revolución en el arte del placer femenino

Ya llevaba bastante tiempo oyendo hablar sobre Satisfyer y succionadores de clítoris cuando me propusieron probarlo yo misma y escribir una review sobre los resultados. La respuesta fue SÍ. A la hora de elegir el modelo, me decanté por el Satisfyer Pro 2, el último modelo del succionador de clítoris más conocido. Antes de entrar en detalles, vamos a hacer una pequeña introducción: ¿cómo funciona un estimulador de clítoris?

Al contrario que un vibrador convencional, este juguete sexual no busca el placer a través de la penetración vaginal, sino que ejerce una succión intensa y vibrante alrededor del clítoris. Aunque pueda sonar raro y el nombre "succionador" pueda incluso generar cierto escepticismo, la realidad es que prácticamente todo el placer femenino parte de la estimulación clitoriana, es decir, un juguete que se encargue única y exlusivamente a estimularlo solo puede ser garantía de éxito.

El producto llegó a la redacción en un paquete discreto, excepto cuando abrí la caja y todas las miradas volaron hacia él...

Nota mental: la próxima vez que pida un jueguete sexual, lo haré a un punto de recogida...la mirada de los compañeros de informática ha sido épica.

Satisfyer Pro 2 Next Generation: el succionador que estás deseando recibir

Nada más llegar a casa, saco mi pequeño tesoro del paquete de Amazon. La caja es blanca, con pequeños diseños en tonos grises y tiene la imagen del Safisfyer en el medio del paquete. Me gusta, queda muy lejos de los packaging que han acompañado tradicionalmente a los juguetes sexuales: mujeres semi-desnudas, desnudas o en postura "sexy".



Tras abrir la caja me llevo una pequeña decepción. El Satisfyer está metido en un rectángulo de plático, hubiera preferido una bolsa de tela, sobre todo por lo práctica que resultaría para guardar el juguete después de su uso. Lo primero que hago con el Satisfyer es cargarlo, trae incluido un cable USB, lo cual es mucho mejor que unas pilas que puedan perder intensidad en el momento clave.

Presiono el botón y confirmo mis sospechas... el Satisfyer está listo para dar lo mejor de si mismo.

Llega la hora de la prueba...

Cuando llega la noche, me lanzo a probar el Satisfyer Pro 2. Coloco el cabezal de silicona en el clítoris y presiono el botón de encendido, primero lo dejo en velocidad 1. Las primeras sensaciones me dicen poco, no siento gran cosa, se podría decir que me siento incluso decepcionada. Decido aumentar la intensidad, velocidad 2, 3, 4, 5... Espera. Ok, retiro lo dicho. Algo está pasando aquí. Algo increíble.

¿Cómo colocar el Satisfyer?

El concepto es muy simple:

Coloca el cabezal sobre el clítoris.

Pulsa los botones para elegir la velocidad que más placer te de.

Ten orgasmo, orgasmos...tantos como quieras.

No hace falta mover el Satisfyer de un lado a otro. La sensación es rara y difícil de describir, no es una vibración como tal, y la succión es una sensación leve, mucho menos "agresiva" de lo que el nombre succionador de clítoris sugiere. El Satisfyer crea un efecto de succión alrededor del clítoris que aumenta el riego sanguíneo y mejora la sensibilidad, aumentando considerablemente el placer.

Cuando llego a la velocidad 5, pausa. Retiro el Satisfyer, lo acerco, lo alejo, lo muevo... Luego lo dejo quieto, inmóvil sobre el clítoris, y subo la intensidad sin retirarlo: 6, 7, 8, oh-my-god-cómo-es-esto-posible. La temperatura sube, cada vez siento más calor. Explosiones mútiples y olas de placer. Velocidad 9, 10, 11. Pérdida de control total, pero una cosa es segura, nunca había experimentado un placer tan intenso en tan poco tiempo. Después de los primeros orgasmos, continué jugando con el Satisfyer durante un total de 30 minutos, después estaba incluso cansada. De hecho, me dormí a los pocos segundos gracias a las endorfinas liberadas.

Conclusión: el Satisfyer es una potente arma de orgasmos

Tras haberlo probado también al día siguiente, la conclusión queda más que clara: el Satisfyer Pro 2 Next Generation cumple con todo lo que promete. Orgasmos mútiples, una sensación única nunca antes experimentada y un efecto calor embriagador que va aumentando progresivamente.



Una joya concebida para dar placer, what else?

Con un mango de 16 cm, totalmente práctico y manejable y una varilla hecha de plástico ABS (no tóxico, hipoalergénico, fácil y lavable). El cabezal está hecho de silicona médica, totalmente libre de cualquier riesgo de alergias y de materiales nocivos.

El Satisfyer emite ondas y pulsaciones más o menos fuertes, según el modo y la velocidad, directamente sobre el clítoris. Es resistente al agua, por lo que puedes utilizarlo en la ducha. Para lavarlo, utiliza agua y jabón y un spray limpiador para juguetes sexuales.

Mi opinión: el Satisfyer es fácil de usar, manejable y no tiene la típica forma fálica que han tenido (y aún tienen) los juguetes sexuales femeninos. Su forma de uso es muy simple: tan solo tiene 3 botones y 11 niveles de intensidad, sería difícil haberlo hecho más sencillo, lo cual me encanta de este juguete.

En cuanto al ruido, digamos que podría ser más discreto. En cualquier caso, las sensaciones son tan intensas que corres el riego de hacer más ruido que el propio Satisfyer. Nunca imaginé que un juguete sexual pudiera hacerme sentir tanto placer y con sensaciones tan poco vividas anteriormente. Sola o en pareja, este juguete sexual es un pequeño milagro que hace un verdadero homenaje al órgano de placer femenino. Con 8000 terminaciones nerviosas, es normal que la estimulación del clítoris nos haga sentir tanto placer.

Os invito a probar un succionador de clítoris, son sensaciones increíbles. Si tienes pareja, esta podrá estimular tu zona clitoriana durante la penetración para dar mayor placer a las relaciones. Sin duda, por poco más de 30€, merece la pena probarlo.



Los mejores succionadores de clítoris

Aunque el más famoso de los succionadores de clítoris es el Satisfyer, sobre todo por ser el primero en ser lanzado al mercado, este no es el único modelo. Te damos una selección de otros succionadores de clítoris que te harán retorcerte de placer.

Satisfyer Pro Traveler, por 27€ - Para llevártelo de viaje discretamente

Lelo Sona - Succionador de clítoris - el succionador de una de las marcas más top.

Satisfyer Pro Penguin - el succionador más discreto

