¿Un secador que no dañe tu pelo? ¡Existe y lo hemos probado!

El cuidado del cabello no solo tiene que ver con los productos que utilizamos a la hora de lavarlo, el secador que usamos también es esencial en la salud del pelo. Elegir un producto que no dañe nuestra fibra capilar es fundamental para lucir una melena sana. Hemos probado el secador Cecotec Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice y estos son los resultados.

Someter el cabello a temperaturas excesivas es uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de cuidar nuestro pelo. El problema de esto es que no podemos prescindir del secador, ya que no podemos salir a la calle con el pelo mojado, entonces ¿cuál es la solución? Para cuidar tu pelo sin tener que renunciar a un look cuidado, debes elegir herramientas de calidad. Un secador que seque tu cabello sin deshidratarlo, quemarlo o abrir sus puntas es imprescindible para que tu melena no pierda vida. El Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice de Cecotec promete esto y mucho más, pero ¿son reales sus características? Lo hemos probado y estos son los resultados.

Cecotec Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice, la revolución de los secadores

El secador Bamba de Cecotec es uno de los mejores del mercado gracias a todas sus funcionalidades que consiguen secar nuestro pelo sin deshidratarlo. Para empezar, gracias a la tecnología Air Repair, el modelo Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice de Cecotec aporta a tu pelo micropartículas de agua mezcladas con iones negativos que hacen que tu cabello no se deshidrate mientras que lo secas, manteniéndolo cuidado y suave. Tras probarlo, podemos decir que el resultado después del secado es un pelo menos encrespado y apagado, con más cuerpo y vida que con otros secadores.

La hidratación del cabello es una de las prioridades de este secador de Cecotec, por eso también incluye su tecnología Extrem Protect que hace que la temperatura del flujo de aire oscile constantemente, evitando que el pelo coja un calor excesivo. Esto no solo es bueno para el pelo, sino también para tu cuero cabelludo y tus raíces, el calor excesivo debilita el nacimiento del cabello, evitar someter a la raíz a estas temperaturas mejora la salud de tu pelo desde el nacimiento para una melena más fuerte y brillante y con más volumen y cuerpo. Creemos que para dar nuestra opinión sobre esta funcionalidad aún debe pasar más tiempo, ya que es un resultado a medio-largo plazo, lo que sí podemos decir es que la sensación de calor que se instala en la cabeza con otros secadores no tiene nada que ver con el uso del Bamba IonCare. El pelo no alcanza tan elevadas temperaturas y el peinado se fija mejor gracias a los flujos de aire oscilantes.

Otra de las funcionalidades de este secador que más nos han gustado es el control de la temperatura. A pesar de su tamaño reducido y manejable, el Bamba IoniCare 6000 Rockstar Ice tiene un pequeño termostato que controla la temperatura para que tu pelo no reciba un calor extremo. Además, te permite controlar la temperatura manualmente gracias a sus 3 ajustes de velocidad.

El Bamba de Cecotec es ligero, pequeño (perfecto incluso para viajar) y respetuoso con el medio ambiente. Gracias a su motor digital sin escobillas podemos recibir más cantidad de aire con menor consumo, lo que nos permite un uso más eficiente del secador.



No hemos probado el secador Cecotec en cabello rizado, pero incluye también un difusor para melenas con rizos que asegura un acabado natural, elástico y sin encrespamiento.

¿Cuáles son las mayores ventajas del Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice de Cecotec?

Nos ha encantado su tamaño compacto y su poco peso, perfecto incluso para viajes y muy manejable.

Hidratación: el pelo queda brillante, nada reseco y el peinado dura más tiempo gracias al intercambio de aire frío y aire caliente.

Control de la temperatura: el pelo no recibe un calor excesivo, lo que es bueno para la fibra capilar y, además, favorece tener una melena más fuerte desde la raíz a largo plazo.

Eficiente: con menor consumo, tenemos un mayor flujo de aire.

Es el secador que más se asemeja al Dyson, pero por un precio mucho más asequible. Puede ser tuyo por 179,91€ (-46%).

Si te preocupa la salud de tu cabello, no solo debes pararte a pesar en qué champu, acondicionador o sérum son los que mayores beneficios le aportan a tu melena. El cuidado del cabello pasa también por elegir herramientas de peinado que se preocupen por no estropear tu pelo y, sin duda, el secador Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice de Cecotec lo hace. Sus tecnologías están pensadas para mantener la hidratación, evitar el encrespamiento y cuidar la salud de tu pelo a largo plazo. Deja de someter a tu pelo a temperaturas extremas que solo lo resecan y debilitan la raíz, haciendo que tu melena pierda densidad y volumen, invierte en un secador de calidad y tu pelo tendrá otra vida. Sin duda, este modelo de Cecotec nos ha encantado y cumple con todo lo que buscamos en un secador.