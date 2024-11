5 jerséis con manga abullonada que arrasarán este invierno entre las más estilosas: elegantes y suaves desde 20 euros

Este invierno, los jerséis con manga abullonada parece que llegan pisando fuerte tanto en las pasarelas como en las calles. Son piezas muy cómodas, elegantes y lo mejor de todo es que los hemos encontrado a precios irresistibles. Hoy te traemos 5 modelos que se convertirán en los aliados perfectos de las mujeres más estilosas, ¿los vemos?

Lo que más me gusta del invierno es la oportunidad de crear looks elegantes y llenos de estilo con prendas que son mucho más que solo cómodas o prácticas. Si eres como yo y no quieres caer en lo básico, siempre hay piezas con detalles originales que marcan la diferencia. Y eso es exactamente lo que me pasa con los jerséis con manga abullonada.



Aunque parezca que no, estas prendas son capaces de darle un toque de elegancia a cualquier look sin complicaciones. Sus mangas anchitas ofrecen ese equilibrio perfecto entre lo casual y lo elegante que muchas buscamos al crear nuestros looks. Por eso, hoy quiero mostrarte 5 jerséis increíbles que he encontrado en mis tiendas favoritas para que fiches el que más te guste. ¿Lista para verlos?

5 jerséis con manga abullonada que arrasarán este invierno

A continuación te traemos una amplia selección de jerséis con manga abullonada que elevarán cualquiera de tus looks a otro nivel. Los tienes en varios colores y de muchas formas, ¡elige el que más se adapte a ti!

1. Jersey de punto liso con manga abullonada

El primer jersey que propongo es de Zara, un diseño que a simple vista parece sencillo, pero con mucho estilo. Con un precio de 25,95 euros, presenta un cuello redondo y mangas largas abullonadas que le aportan volumen y un toque elegante a la prenda. Además, los acabados en rib aportan un toque elegante e ideal para combinar con diferentes looks.

2. Jersey de punto negro con manga abullonada

Este jersey de punto con manga abullonada de Mango, disponible por 39,99 €, es una pieza que elevará cualquier look. Con un diseño en color negro, las mangas anchas le dan un aire moderno y elegante. En Mango han decidido combinarlo con una falda cargo, que ayuda a crear un equilibrio entre lo refinado y lo casual.

3. Jersey melange manga abullonada

Este jersey melange de Milano, disponible por 22,99 € (con un descuento del 30%) y con la referencia: 6528069, es una opción perfecta para añadir un toque de color a tu armario. Con mangas abullonadas que aportan volumen y estilo, este modelo en tonos morados y lilas es ideal para quienes buscan algo elegante y al mismo tiempo cómodo.

4. Jersey con manga abullonada en tonos verdes

Con un diseño oversize y cuello barco, este jersey de Mango Outlet aporta un toque elegante y moderno. Sus mangas largas y voluminosas, junto con el remate en canalé, lo convierten en una prenda ideal para el día a día o incluso para ir a la oficina. Además, su precio ha bajado notablemente, y ahora lo encontrarás disponible por solo 20,99 € con la referencia: 57005824. ¡Corre a por él!

5. Jersey canalé manga abullonada lúrex

Con manga larga y una espectacular manga abullonada desde el codo, este jersey de Pedro del Hierro combina un diseño ajustado con un toque de volumen que le da un aire moderno a la prenda. Disponible en una opción sin lúrex, es ideal para cualquier ocasión. Ahora está rebajado al 50% y su precio actual es de 49€ con la referencia: 3518664.