La gabardina impermeable que arrasará en primavera llega mañana a Aldi por menos de 25€ (y en 2 colores tendencia)

Con un diseño clásico que no pasa de moda, esta prenda se convierte en un imprescindible de entretiempo y promete convertirse en la pieza estrella de la temporada. Disponible en dos colores tendencia y a un precio único de solo 24,99 €, esta gabardina será tu aliada perfecta en los días lluviosos de primavera. ¡No te la pierdas!

Entre las piezas clave que no pueden faltar en nuestro fondo de armario de entretiempo se encuentran, sin duda, las gabardinas. Este tipo de prendas se adaptan perfectamente a cualquier look, y se convierten en una alternativa ideal para esos días en los que buscamos confort sin renunciar a la elegancia. Las gabardinas son perfectas para la época de entretiempo, y gracias a su diseño clásico que combina con todo, se han vuelto un imprescindible para muchas.



Navegando a través de la web de Aldi hemos fichado una gabardina en dos colores ideales que encontrarás disponibles a partir del 19 de febrero y a un precio único de 24,99 euros. ¡Te contamos todo a continuación!

La gabardina de Aldi perfecta para entretiempo por menos de 25 euros

La gabardina es una de mis prendas favoritas para la época de entretiempo. Y esta vez, Aldi nos sorprende con una opción que lo tiene todo para triunfar. Hablamos de la gabardina confeccionada en 100% algodón y tratada con la innovadora tecnología Bionic Finish Eco, que la hace repelente al agua y a la suciedad sin comprometer la suavidad y transpirabilidad del tejido.



Disponible en dos colores que combinan con todo –beige y azul marino–, esta pieza queda bien con todo tipo de estilos, desde los looks más clásicos hasta combinaciones más casual con jeans y zapatillas. Su corte favorecedor y su facilidad a la hora de combinarla la convierten en el básico perfecto para los días de entretiempo.



Además, es una ganga y solo cuesta 24,99 €. Disponible en las tallas de mujer que van de la 38 a la 42, estará a la venta del 19 al 21 de febrero de 2025. ¡Corre a por ella porque se agota!

© Gabardina azul marino See album

¿Cómo crear looks elegantes con gabardina?

Si no sabes cómo crear un look elegante con la gabardina, echa un vistazo al estilismo que propone Vicky Martín Berrocal, quien demuestra en su vídeo que “menos es más”. Para darle el toque de estilo a un conjunto de vaqueros y camiseta blanca básica, bastará con añadir una gabardina en tono neutro, ya sea beige o azul marino, que aportará estructura y elegancia sin esfuerzo. Cambiar las zapatillas por unos stilettos nude o mocasines ayudará a estilizar la figura sin perder comodidad.



Además, los accesorios también tendrán un papel clave: unas gafas de sol, un bolso tipo baguette y unos pendientes dorados completarán el look sin recargarlo. ¡Mira el paso a paso en el vídeo a continuación!