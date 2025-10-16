Inicio / Moda / Shopping

Las botas 'tipo UGG' de Skechers son todo lo que necesitarás este otoño-invierno: cómodas, calentitas y en tendencia

por Cristina Buisán Vega ,
Las Skechers Slip-ins: Keepsakes Cozy - Cozy Mini, combinan estilo, comodidad y prometen pasar a ser en todo un must esta temporada. ¡No te las pierdas!

Este otoño-invierno 2025, las tendencias en calzado vuelven a demostrar que comodidad y estilo no están reñidos. Vemos botines acolchados, suelas gruesas y diseños que se adaptan a todo tipo de looks. Los tonos neutros se consolidan también como los favoritos de la temporada, mientras que los pequeños detalles, desde costuras hasta materiales que imitan la lana o el ante, brindan un toque de elegancia sin sacrificar a la comodidad.

Navegando a través de la web de Skechers hemos fichado el calzado ideal para esta temporada: sus botas 'tipo UGG' que se convertirán en tus grandes aliadas en los días más frescos. ¿Lo mejor? Están disponibles en cuatro tonos que combinan con todo por 80€. ¿Las vemos?

Las botas 'tipo UGG' de Skechers que triunfarán esta temporada

Diseñadas con la tecnología Hands Free Slip-ins®, las botas 'tipo UGG' de Skechers se calzan fácilmente sin necesidad de cordones, gracias a su innovador sistema Heel Pillow™, que mantiene el pie calentito dentro de la bota.

Este detalle, garantiza comodidad durante todo el día. La parte superior de ante, protege del agua y de manchas, mientras que el forro completo de lana afelpada proporciona calor en los días más fríos.

Un calzado que puedes llevar con cualquier look

Las botas de Skechers tienen una altura de caña de 6,4 cm y un talón de 3,8 cm, lo que hace este calzado ideal para combinar con vaqueros, leggings o incluso faldas y vestidos largos. Disponible en 4 colores que combinan cont todo: taupe, castaña, marrón chocolate y negro, estas botas se adaptan a todos los gustos y estilos.

Además, su diseño recuerda a las icónicas UGG, pero por 80 euros. Son el calzado ideal para quienes buscan confort sin renunciar a las tendencias.

