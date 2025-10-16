Las botas 'tipo UGG' de Skechers son todo lo que necesitarás este otoño-invierno: cómodas, calentitas y en tendencia

Las Skechers Slip-ins: Keepsakes Cozy - Cozy Mini, combinan estilo, comodidad y prometen pasar a ser en todo un must esta temporada. ¡No te las pierdas!

Este otoño-invierno 2025, las tendencias en calzado vuelven a demostrar que comodidad y estilo no están reñidos. Vemos botines acolchados, suelas gruesas y diseños que se adaptan a todo tipo de looks. Los tonos neutros se consolidan también como los favoritos de la temporada, mientras que los pequeños detalles, desde costuras hasta materiales que imitan la lana o el ante, brindan un toque de elegancia sin sacrificar a la comodidad.



Navegando a través de la web de Skechers hemos fichado el calzado ideal para esta temporada: sus botas 'tipo UGG' que se convertirán en tus grandes aliadas en los días más frescos. ¿Lo mejor? Están disponibles en cuatro tonos que combinan con todo por 80€. ¿Las vemos?

Las botas 'tipo UGG' de Skechers que triunfarán esta temporada

Diseñadas con la tecnología Hands Free Slip-ins®, las botas 'tipo UGG' de Skechers se calzan fácilmente sin necesidad de cordones, gracias a su innovador sistema Heel Pillow™, que mantiene el pie calentito dentro de la bota.



Este detalle, garantiza comodidad durante todo el día. La parte superior de ante, protege del agua y de manchas, mientras que el forro completo de lana afelpada proporciona calor en los días más fríos.

© Skechers See album

Un calzado que puedes llevar con cualquier look

Las botas de Skechers tienen una altura de caña de 6,4 cm y un talón de 3,8 cm, lo que hace este calzado ideal para combinar con vaqueros, leggings o incluso faldas y vestidos largos. Disponible en 4 colores que combinan cont todo: taupe, castaña, marrón chocolate y negro, estas botas se adaptan a todos los gustos y estilos.



Además, su diseño recuerda a las icónicas UGG, pero por 80 euros. Son el calzado ideal para quienes buscan confort sin renunciar a las tendencias.