Olvídate de los sombreros: este es el accesorio estrella que rejuvenece cualquier look a partir de los 50 esta temporada

En plena temporada de otoño llega este accesorio que reemplazará al sombrero. Es tendencia y, además, te mantiene abrigada. ¡Rejuvenece cualquier look!

A estas alturas del año, es momento de hacer el cambio de armario: guardar camisetas y sandalias para dejar espacio a jerséis y tops de manga larga más calentitos. La llegada de una nueva temporada también trae nuevas tendencias de moda. Por un lado, los colores: el marrón está por todas partes.



En lo que respecta a estampados, se llevan los lunares, pero también los estampados animal print: leopardo, cebra... Algunas texturas también están de moda, como el ante o el cachemir. Y con el frío, llegan accesorios para mantenernos abrigadas con estilo: bufandas, sombreros, gorros, boinas, manoplas… Aunque habitualmente nos encantan los sombreros, este año otro accesorio llega pisando fuerte. ¿Lo vemos?

El accesorio moderno en tendencia para este otoño

Si hay algo que todas tenemos claro es que tanto el sombrero como la boina son clásicos del otoño-invierno que no pasan de moda. Pero, de acuerdo con las últimas tendencias, hay otro accesorio que ofrece un look moderno y estiloso a partir de los 50: la gorra.



La gorra, preferiblemente de terciopelo en invierno, es fácil de llevar, ofrece estilo y sienta genial en cualquier look otoñal. Así es como este accesorio se posiciona como un accesorio imprescindible, capaz de dar un toque de moda a cualquier outfit. Funciona tanto con un look más informal como con piezas más arregladas como falda con camisa, abrigo largo, abrigo de pelo sintético o un blazer estructurado.



Combinable con todo, la gorra está disponible en distintos materiales y colores, adaptándose a cada estilo y personalidad.

Cómo escoger la gorra ideal esta temporada

Este otoño, la gorra se posiciona como uno de los accesorios tendencia de la temporada. Entre los muchos modelos disponibles, destacan algunos materiales y formas: Terciopelo, liso o canalé, sigue siendo un clásico: suave, cálido y retro-chic, aporta elegancia relajada a cualquier conjunto. Ideal combinada con un abrigo largo, chaqueta de cuero o jerséis oversize.

Dónde encontrar las gorras de la temporada

Navegando a través de la web de Parfois hemos fichado algunos modelos de gorras que amarás esta temporada. En marrón, verde, de terciopelo o de pana... Son ideales, ¡mira!

1. Gorra canalada de terciopelo

La gorra canalada de terciopelo de Parfois en marrón es un accesorio elegante que combina con todo. Confeccionada en 100% algodón, su textura y color marrón chocolate le dará un toque elegante a cualquier look otoñal. Precio: 15,99€ y referencia: 238205_BNU.

2. Gorra de cuadros con lana

Otra opción ideal para este otoño es la gorra de cuadros con lana de Parfois que le dará un extra de estilo a cualquiera de tus looks de la temporada. En este caso reúne lo mejor de los tonos marrones y verdes muy en tendencia. Precio: 15,99€ y referencia: 240927_BNU.