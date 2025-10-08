Paula Echevarría arrasa con el total look denim que querrás copiar este otoño: juvenil, elegante e ideal para la oficina

Paula Echevarría vuelve a inspirarnos con un total look denim que combina estilo y comodidad a partes iguales. Este outfit demuestra que el denim no es solo casual, sino que puede convertirse en un look juvenil y elegante, ideal para ir a la oficina o para dar un paseo esta temporada. ¿Lo vemos?

Paula Echevarría ha compartido recientemente en Instagram su look del día con este mensaje: “Working day in 💙" y no hemos podido evitar enamorarnos de su elección.Se trata de un total look denim, con el que la actriz e influencer demuestra que un conjunto monocromático puede ser elegante, favorecedor e ideal para cualquier día de oficina.



El secreto está en la combinación de una camisa y unos jeans de corte recto con pernera ancha. La camisa aporta estructura, mientras que los pantalones estilizan la silueta y ofrecen comodidad durante el día. Además, los botones en dorado suman un extra de elegancia al conjunto. ¿El resultado? Un look rejuvenecedor que combina con todo, ideal tanto para reuniones de trabajo como para planes más informales.

Por qué es tan especial este total look denim

El tejido vaquero o denim no tiene por qué tiene que ser informal: cuando se lleva en un total look denim, aporta frescura y un toque moderno. Con la última publicación de Paula, podemos comprobar que este tipo de outfits pueden:

Favorecer a todo tipo de cuerpos: la combinación de cortes rectos ayudan a estilizar la figura.

la combinación de cortes rectos ayudan a estilizar la figura. Combina con todo: al tratarse de un look monocromático puedes combinarlo con accesorios y calzado con colores o estampados que cambian completamente el resultado.

al tratarse de un look monocromático puedes combinarlo con accesorios y calzado con colores o estampados que cambian completamente el resultado. Es ideal para cualquier ocasión: sea cual sea el momento, este tipo de looks son perfectos para un día de oficina o un plan improvisado.

El clon del look de Paula Echevarría en Zara

Aunque todavía no sabemos de dónde es exactamente el conjunto de Paula, hemos encontrado una alternativa muy similar en Zara, fácil de conseguir y perfecta para recrear el look:

Camisa Denim entallada por 29,95 €. Con cuello solapa, manga larga y bolsillo delantero de plastrón, esta camisa es perfecta para looks del día a día elegantes. Referencia: 6147/180/407.

Jeans straight Slim de tiro medio con cinturón por 35,95 €. De pernera recta y con bolsillos delanteros y traseros, estos pantalones son perfectos para un total look denim con el que triunfarás allí donde vayas. Referencia: Azul | 6147/182/407.

Y si te preguntas cómo combinar tu look, inspírate en Paula: añade accesorios en tonos marrones, como un bolso de ante en marrón chocolate —muy tendencia esta temporada— y unos stilettos con estampado animal print, que aportan un toque moderno y rompedor.