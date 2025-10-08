Inicio / Moda / Tendencias

Paula Echevarría arrasa con el total look denim que querrás copiar este otoño: juvenil, elegante e ideal para la oficina

por Cristina Buisán Vega ,
Paula Echevarría arrasa con el total look denim que querrás copiar este otoño: juvenil, elegante e ideal para la oficina© pau_eche

Paula Echevarría vuelve a inspirarnos con un total look denim que combina estilo y comodidad a partes iguales. Este outfit demuestra que el denim no es solo casual, sino que puede convertirse en un look juvenil y elegante, ideal para ir a la oficina o para dar un paseo esta temporada. ¿Lo vemos?

Paula Echevarría ha compartido recientemente en Instagram su look del día con este mensaje: “Working day in 💙" y no hemos podido evitar enamorarnos de su elección.Se trata de un total look denim, con el que la actriz e influencer demuestra que un conjunto monocromático puede ser elegante, favorecedor e ideal para cualquier día de oficina.

El secreto está en la combinación de una camisa y unos jeans de corte recto con pernera ancha. La camisa aporta estructura, mientras que los pantalones estilizan la silueta y ofrecen comodidad durante el día. Además, los botones en dorado suman un extra de elegancia al conjunto. ¿El resultado? Un look rejuvenecedor que combina con todo, ideal tanto para reuniones de trabajo como para planes más informales.

Por qué es tan especial este total look denim

El tejido vaquero o denim no tiene por qué tiene que ser informal: cuando se lleva en un total look denim, aporta frescura y un toque moderno. Con la última publicación de Paula, podemos comprobar que este tipo de outfits pueden:

  • Favorecer a todo tipo de cuerpos: la combinación de cortes rectos ayudan a estilizar la figura.
  • Combina con todo: al tratarse de un look monocromático puedes combinarlo con accesorios y calzado con colores o estampados que cambian completamente el resultado.
  • Es ideal para cualquier ocasión: sea cual sea el momento, este tipo de looks son perfectos para un día de oficina o un plan improvisado.

El clon del look de Paula Echevarría en Zara

Aunque todavía no sabemos de dónde es exactamente el conjunto de Paula, hemos encontrado una alternativa muy similar en Zara, fácil de conseguir y perfecta para recrear el look:

  • Camisa Denim entallada por 29,95 €. Con cuello solapa, manga larga y bolsillo delantero de plastrón, esta camisa es perfecta para looks del día a día elegantes. Referencia: 6147/180/407.

  • Jeans straight Slim de tiro medio con cinturón por 35,95 €. De pernera recta y con bolsillos delanteros y traseros, estos pantalones son perfectos para un total look denim con el que triunfarás allí donde vayas. Referencia: Azul | 6147/182/407.

Y si te preguntas cómo combinar tu look, inspírate en Paula: añade accesorios en tonos marrones, como un bolso de ante en marrón chocolate —muy tendencia esta temporada— y unos stilettos con estampado animal print, que aportan un toque moderno y rompedor.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?
Cristina Buisán Vega
Cristina Buisán Vega
Content Coordinator de Enfemenino.com
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
6 chaquetas de Zara que ya están entre los flechazos de temporada y que vas a querer pedir con envío urgente (desde 19€)
6 chaquetas de Zara que ya están entre los flechazos de temporada y que vas a querer pedir con envío urgente (desde 19€)
Este abrigo de Aldi que respira lujo silencioso por 24,99 € es ideal para el otoño (y sienta genial después de los 50)
Este abrigo de Aldi que respira lujo silencioso por 24,99 € es ideal para el otoño (y sienta genial después de los 50)
No los queremos, los necesitamos: los botines con cuña de Skechers, cómodos y estilosos que combinan con todo este otoño
No los queremos, los necesitamos: los botines con cuña de Skechers, cómodos y estilosos que combinan con todo este otoño
5 botines de Skechers que arrasarán este otoño-invierno 2025/2026: cómodos, en tendencia y estilizan la figura
5 botines de Skechers que arrasarán este otoño-invierno 2025/2026: cómodos, en tendencia y estilizan la figura
Judit Mascó, top model y embajadora de Esmara: La moda tiene que estar a nuestro servicio y no al revés
Judit Mascó, top model y embajadora de Esmara: "La moda tiene que estar a nuestro servicio y no al revés"
Emma Denaive, experta en moda: Este es el error con los jerséis que todas cometemos y que nos hace ver más anchas
Emma Denaive, experta en moda: "Este es el error con los jerséis que todas cometemos y que nos hace ver más anchas"
Adiós a las botas, aquí está la tendencia inesperada que las reemplaza este otoño (algunos no estarán de acuerdo)
Adiós a las botas, aquí está la tendencia inesperada que las reemplaza este otoño (algunos no estarán de acuerdo)
Esta prenda que tienes 'olvidada' en casa se convierte en la pieza estrella del otoño 2025: cómo llevarla y combinarla
Esta prenda que tienes 'olvidada' en casa se convierte en la pieza estrella del otoño 2025: cómo llevarla y combinarla
Ni Valencia ni Sevilla: este rincón andaluz concentra más del 60 % de la joyería española (y posiblemente no lo sabías)
Ni Valencia ni Sevilla: este rincón andaluz concentra más del 60 % de la joyería española (y posiblemente no lo sabías)
5 vestidos con corte evasé que las mujeres de 50 elegantes amarán este otoño: cómodos y estilizan la silueta desde 29€
5 vestidos con corte evasé que las mujeres de 50 elegantes amarán este otoño: cómodos y estilizan la silueta desde 29€