La chaqueta de terciopelo de Lidl que parece de marca y las mujeres de 50 y 60 llevarán en otoño con jeans y botines

La chaqueta de terciopelo de Lidl es ideal para este otoño, combina fácilmente con todo y puede acabar de completar cualquier look sin esfuerzo. ¡No te la pierdas!

No sé si a ti también te pasa, pero últimamente me cuesta resistirme a algunas de las prendas disponibles en el catálogo de moda de Lidl. Y cuando descubrí esta chaqueta de terciopelo para mujer, supe que iba a convertirse en una de mis prendas favoritas de otoño. Tiene ese aire elegante y suave de terciopelo, un corte relajado que favorece a todas, y lo mejor: está hecha con material reciclado y está disponible a un precio irresistible.



Disponible en dos colores —beige y negro—, es de esas prendas que puedes llevar a todas partes porque combinan con todo: desde un look casual con vaqueros, hasta con una falda satinada y botines para un conjunto más elegante.

La chaqueta de terciopelo de Lidl que favorece a todas

La chaqueta tiene un corte recto e informal, lo que la hace ideal para combinar con prendas de distintos estilos sin perder su forma. Además, su cuello Kent —un clásico que no pasa de moda— y su acabado holgado la convierten en una prenda que sienta genial a todas, ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.



El modelo beige viene con bolsillos de ojal y un cierre YKK de alta calidad, mientras que el negro apuesta por bolsillos de solapa aplicados, perfectos para quienes prefieren un estilo más urbano. Son detalles sutiles, pero que marcan la diferencia.

Cómo combinar tu chaqueta de terciopelo este otoño

El tono beige es ideal para looks suaves y luminosos: con vaqueros claros, un jersey blanco y botines camel tendrás un conjunto perfecto para el día a día. El negro, en cambio, es la opción ideal para un look más rompedor: prueba con pantalones de cuero, camiseta blanca y botines con tacón.



Pero, elijas el modelo que elijas, también puedes combinar tu chaqueta con un look básico compuesto por jeans, camisa blanca oversize y botines, para conseguir un conjunto clásico elegante. ¡Triunfarás!