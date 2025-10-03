5 botines de Skechers que arrasarán este otoño-invierno 2025/2026: cómodos, en tendencia y estilizan la figura

Skechers nos trae una amplia gama de botines estilosos para la temporada de otoño-invierno 2025/2026. Cómodos, combinan con todo y tienen ese toque moderno que sienta genial en cualquier look, estos modelos son perfectos para combinar con vaqueros, vestidos o faldas midi. ¡Descúbrelos!

Este otoño-invierno 2025/2026 viene cargado de nuevas tendencias en calzado. Si hace unos días destacábamos los náuticos como la pieza imprescindible del otoño, cómodos y perfectos para cualquier look urbano o casual. Junto a ellos, los botines se consolidan como otro imprescindible de la temporada.



Estilosos y muy cómodos, los botines de Skechers se adaptan a cualquier outfit: desde jeans y vestidos hasta faldas midi o pantalones de cuero. Con detalles modernos, materiales de calidad y plantillas acolchadas, son ideales para el día a día. A continuación, te mostramos nuestra selección con los 5 botines que arrasan en Skechers. ¡No te los pierdas!

Los 5 botines de Skechers que no querrás perderte este otoño-invierno

1. Botines Texas - Westernville en negro y marrón

Cómodos y modernos, estos botines cuentan con una parte superior de ante, puntera redondeada y cremalleras laterales. Además, la plantilla Skechers Memory Foam™ ofrece mayor comodidad. ¿Lo mejor? Están disponibles en dos colores que combinan con todo: marrón y negro. Su precio es de 90 euros.

2. Botines Taxi - Out In Town

Este botín de caña media combina estilo y comodidad. Con parte superior de ante perforado, cierre lateral con cremallera y plantilla Air-Cooled Memory Foam™, son ideales para el día a día. Además, el tacón sensato de 6,4 cm estiliza la figura sin sacrificar comodidad. Precio: 85 €.

3. Tenley - New Chance, Negro

Si buscas un toque chic y elegante, este botín es todo lo que estabas buscando. Con parte superior de ante, cremalleras laterales y plantilla con amortiguación Air-Cooled Memory Foam™, este botín con altura de la caña: 14 cm se convierte en tu mejor aliado para los díás de frío. Su precio es de 85 euros.

4. Taxi - Western Way, Leopard

Si prefieres optar por un modelo atrevido con un toque actual, este botín es para ti. Cuenta con una parte superior de ante con costuras decorativas y cremallera lateral, ideal para añadir un toque animal print a tus looks de otoño/invierno. Su plantilla con amortiguación Air-Cooled Memory Foam™ asegura mayor comodidad durante todo el día y el tacón de 6,35 cm estiliza la silueta. ¿Su precio? 85 euros.