Acabamos de entrar en el mes de octubre y, como cada año, ya no puedo evitar fijarme en las nuevas chaquetas, bombers y abrigos que llegan a las tiendas. Si eres como yo, seguro que estás pensando en cómo combinar esas piezas que no solo abriguen, sino que también le den un plus de estilo a tus looks de entretiempo.
Recientemente, he navegado a través de la web Zara y te aseguro que he encontrado modelos que vas a querer pedir con envío urgente antes de que se agoten. Desde bombers suaves hasta chaquetas acolchadas y satinadas, hay opciones para todos los planes y todos los gustos. ¡Sigue leyendo para descubrirlas!
6 chaquetas de Zara que arrasarán esta temporada
1. Chaqueta crop acolchada
Si lo que quieres es una chaqueta cómoda, ligera y calentita, esta acolchada corta es tu mejor aliada. Además, cuenta con el detalle del bajo combinado en neopreno y los cordones ajustables, que le darán el toque sporty-chic a cualquiera de tus looks de diario. Puedes combinar tu chaqueta con jeans o pantalones de traje para ir cómoda y estilosa a partes iguales. ¿Lo mejor? Está disponible en negro, que combina con todo, y rebajada a 19,99€ (antes 35,95€). Referencia: 8073/229/800.
2. Chaqueta bomber
La chaqueta bomber de Zara es de esas prendas que nunca falla. Además, el detalle del cuello alto y el bajo elástico hace que sea una pieza muy favorecedora para mujeres de todas las edades y que se adapte perfectamente a cualquier look casual. Está disponible en marrón oscuro y gris claro, ideal para cualquier plan de fin de semana o para un estilo comfy de oficina. Precio: 27,95€ y referencia: 5063/869/716.
3. Chaqueta con cuello efecto pelo
Esta chaqueta es se ha convertido en todo un must para looks elegantes y del día a día. El cuello de pelo desmontable le da un extra de elegancia, y los botones ocultos con cremallera hacen que combine perfectamente con todo. Sienta ideal con pantalones negros, faldas o incluso jeans para un look casual con estilo. Referencia: 4341/781/800 y precio: 29,99€ (antes: 49,95€).
4. Chaqueta efecto ante
Si estás pensando en añadir un toque elegante y distinto a tu outfit, esta chaqueta se convertirá en tu mejor aliada. Con cuello solapa, mangas largas y bajo troquelado, sienta genial a todo tipo de looks, ya sea con pantalones o jeans. Precio: 35,95€ y referencia: 8372/295/700.
5. Chaqueta bomber efecto piel
Si hay algo que tenemos claro es que las chaquetas bomber siguen estando de moda esta temporada y esta propuesta de Zara no es para menos. Esta versión, en concreto, es ideal si quieres un clásico que quede genial con todo. La textura efecto piel añade un toque elegante y moderno a cualquiera de tus looks, y el diseño sencillo permite que la lleves tanto de día como de noche. Precio: 39,95€ y referencia: 4341/736/717.
6. Chaqueta satinada con cremallera
Esta chaqueta es superestilosa, cómoda y con un acabado elegante. El tejido satinado y el cierre frontal con cremallera, hacen que esta prenda siente genial para cualquier ocasión. Es perfecta para looks sporty-chic o incluso para looks más arreglados si la combinas con pantalones en el mismo tejido. Precio: 39,95€ y referencia: 1165/520/700.
