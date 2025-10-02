Judit Mascó, top model y embajadora de Esmara: "La moda tiene que estar a nuestro servicio y no al revés"

Judit Mascó, top model y embajadora de Esmara, nos comparte sus mejores consejos para lucir las prendas de las nuevas colecciones otoño-invierno de la marca con estilo y confianza. Junto a la estilista Mayte de la Iglesia y el fotógrafo Pedro Walter, Mascó revela secretos aprendidos tras décadas sobre pasarelas y sesiones fotográficas, pensados para que cualquier mujer se sienta segura y auténtica al vestir. ¡Te contamos todo!

Esmara, la marca de moda de Lidl, lanza cuatro cápsulas para esta temporada: New York Calling, Autumn Time, Lightweight y Winter Trend, con prendas cómodas que combinan con todo y están disponibles a precios irresistibles desde 2,99 €, lo que te permite crear looks completos desde 30 €. En este sentido, la marca apuesta por un mensaje inclusivo con su lema “Vestir siendo tú vale la pena”, celebrando todas las tallas, cuerpos y edades.



En palabras de Judit Mascó, top model y embajadora de Esmara: “Ser embajadora de Esmara es representar a las mujeres reales, es apostar por nuestra singularidad… la moda real y sin complejos”. Para ella, la clave está en elegir ropa que nos haga sentir cómodas y seguras. “La moda tiene que estar a nuestro servicio y no al revés”, asegura. Por eso, Mascó recomienda combinar looks cómodos para el día a día con prendas que proyecten seguridad, siempre siendo fiel a una misma y reconociéndose frente al espejo.

Trucos para triunfar con tus looks del día a día en otoño

Por su parte, la estilista Mayte de la Iglesia aconseja construir un armario cápsula combinando básicos con piezas más atrevidas. Colores neutros como negro, gris, camel o azul marino funcionan como base perfecta para introducir estampados o accesorios más llamativos. Los accesorios, como bolsos, cinturones o zapatos, se convierten en aliados para transformar un conjunto y adaptarlo a distintos momentos del día o de la temporada.