Ni Puma ni Adidas: estas son las zapatillas Skechers de ante marrón que suman altura y amarán las más estilosas en otoño

por Cristina Buisán Vega ,
Este otoño, las mujeres más estilosas saben que las Skechers Slip-ins: Hotshot HI - Lifted Luxe son todo lo que necesitan en su armario esta temporada: cómodas, elegantes e ideales para el día a día. ¿Las vemos?

Como cada otoño, las zapatillas se convierten en un calzado cómodo y elegante a la hora de completar cualquier look con estilo. Hoy te presentamos las Skechers Slip-ins: Hotshot HI - Lifted Luxe que destacan entre la multitud gracias a su diseño en ante marrón, un color que combina con todo y se convierte en un básico de armario que nunca defrauda.

Son fáciles de llevar, con algo de plataforma que estiliza la figura y combinan con estilos muy diferentes, desde pantalones rectos y abrigos largos hasta faldas satinadas o vaqueros para un look más casual. ¡Te las enseñamos a continuación!

Las zapatillas Skechers que todas amaremos este otoño-invierno

A simple vista, lo primero que nos llama la atención de estas zapatillas Skechers es su ante marrón, un color cálido que encaja perfectamente con los tonos otoñales en tendencia esta temporada: desde camel y beige hasta burdeos y verde oliva.

Pero estas zapatillas Skechers tienen algo más que las diferencia del resto: su plataforma de 3,2 cm que suma altura sin esfuerzo, realzando la silueta sin renunciar al confort.

Además, las capas superpuestas de ante de piel de cerdo, los cordones delanteros decorativos y el logotipo lateral en contraste hacen que estas zapatillas tengan algo diferente. Por otro lado, la suela de goma con tracción flexible garantiza estabilidad y seguridad, mientras que la media suela estiliza la figura.

Cómo combinar las zapatillas de ante marrón de Skechers

Como te comentábamos, estas Skechers de ante marrón son un comodín para el otoño: su color combina perfectamente con tonos de temporada como marrón oscuro, azul marino o denim. En el vídeo verás cómo funcionan con jeans anchos o más ajustados, blazers oversize, chalecos estructurados o camisas blancas, creando looks casual chic llenos de estilo.

