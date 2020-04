Limpiadores de poros a prueba: ¿son realmente efectivos?

Los limpiadores de poros son uno de los instrumentos de belleza están poniendo el mercado patas arriba, y es que se trata de una de las tendencias de cuidado facial más sonadas de los últimos meses. Pero ¿son realmente efectivos? ¿qué puede hacer por ti un limpiador de poros? Hemos analizado los modelos más conocidos del mercado y estas son nuestras conclusiones.

Si eres usuaria frecuente de redes sociales como Pinterest o Instagram, seguro que has visto algún tutorial de limpieza facial en el que usan limpiadores de poros para decir adiós a los puntos negros. Son pequeños aparatos que succionan la piel, eliminando impurezas y puntos negros de zonas problemáticas como la nariz o la barbilla. La pregunta que nos surge es: ¿tienen los limpiadores de poros merecida su reciente fama? Hemos probado los más famosos de la red y te contamos nuestros resultados.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Qué son exactamente los limpiadores de poros?

¿Nunca has oído hablar de los limpiadores de poros? Se trata de una de las últimas herramientas de belleza, un pequeño aparato eléctrico que utiliza su capacidad de succión para extraer la suciedad acumulada o el exceso de sebo de los poros de la piel. Suelen tener diferentes niveles de intensidad y accesorios intercambiables, cada uno destinado a diferentes tratamientos faciales.

No te pierdas este artículo relacionado: ¿Acabar por fin con los puntos negros y las espinillas? Sí, es posible

¿Cuáles son los beneficios de utilizar un extractor de poros?

Los limpiadores de poros de última generación están pensados para ser el arma definitiva contra los puntos negros. Debido a su capacidad de presión al vacío, los dispositivos generan una potencia de succión cuando se posan sobre la piel, de esta forma, los molestos puntos negros se eliminan, dejando al poro libre de impurezas y suciedad. Esta no es la única función de estos aparatos, también ejercen un masaje facial gracias a sus accesorios adicionales, de esta forma, estimulan la circulación sanguínea, dejándola más suave y rosada.

Hemos probado algunos de los limpiadores de poros mejor valorados de la web, y estas son nuestras conclusiones.

Limpiador de poros a prueba: ¿cómo funcionan?

Si buscas tener una piel más limpia y libre de granos y molestas espinillas, lo primero que debes hacer es desmaquillar y limpiar tu cara con tu gel o limpiador facial de siempre. Si quieres un resultado aún más efectivo, puedes probar a abrir tus poros con un baño de vapor. Tan solo tienes que llenar una taza de agua caliente y colocar tu cara sobre el vapor que emite. Para que el vapor no se pierda, coloca una toalla sobre tu cabeza, de esta forma crearás una pequeña cabina de vapor que abrirá tus poros. Después de unos minutos, tu piel queda perfectamente preparada para que uses el limpiador con unos resultados muy efectivos.

También puede interesarte: Cómo quitar puntos negros: los mejores consejos

Elige el accesorio mediano o grande la primera vez que utilices este limpiador, te ayudará a limpiar tus poros con una potencia de succión media, suficiente para el primer uso. Cuanto más pequeño es el accesorio, mayor es la potencia de succión, te recomendamos ir poco a poco hasta que vayas descubriendo cómo reacciona tu piel con el limpiador y cuál es la potencia más efectiva para ti.

La mayoría de modelos también tiene un accesorio especial con una superficie rugosa que hará un suave masaje facial.



Importante: cuando utilices por primera vez el dispositivo, te recomendamos empezar por la zona T, es decir, frente, nariz y barbilla. ¿Por qué? En esta zona tu piel está más tersa que en las mejillas, por lo que es más fácil aprender a utilizar el limpiador correctamente y facilita los movimientos para un resultado óptimo. Cuando empieces a manejar bien la máquina y sus potencias, es hora de pasar a las mejillas.

Te recomendamos también tener la máquina en constante movimiento para evitar una succión en un mismo punto durante varios segundos que pueda causar un antiestético "chupetón".

Pasa el cabeza a un ritmo constante sobre la piel, especialmente sobre las zonas donde tienes más espinillas y suciedad. Cuando estés terminando trata de no retirar el limpiador de un tirón, mejor llévalo hasta el borde tu cara para que se deslice por tu piel, así evitarás posibles marcas antiestéticas.

Puedes encontrar este limpiador de poros con más de 2000 opiniones en Amazon

¿Funcionan realmente los limpiadores de puntos negros?

Tras varios intentos, podemos decir que el funcionamiento del limpiador de poros es muy sencillo, aunque no debemos subestimar su capacidad de succión y hay que usarlo con ciertas precauciones ya que, de otro modo, puede provocar marcas.



¿Deseas una piel más suave y brillante? Entonces el limpiador de puntos negros no es el producto que estás buscando. La función de masaje facial no fue del todo convincente, especialmente sobre las mejillas.



En cuanto a su función principal, la de eliminar la suciedad de los puntos negros, podemos decir que sí es efectiva. Las antiestéticas marcas oscuras que aparecen principalmente en la nariz y las fosas nasasles disminuyen visiblemente. También es muy eficaz en la zona T de la cara, lugar donde se concentra gran cantidad de grasa y puntitos negros. Utiliza este aparato una o dos veces por semana y notarás tu piel más limpia y libre de impurezas. Recuerda limpiar el cabezal después de cada uso, ya que los restos de maquillaje y suciedad se acumulan y pueden volver a tu piel la próxima vez si no tiene la higiene adecuada.