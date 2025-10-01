Emma Denaive, experta en moda: "Este es el error con los jerséis que todas cometemos y que nos hace ver más anchas"

¿Deseas verte más estilizada y definir tu silueta? Aquí te contamos el error que debes evitar para lograr el resultado deseado, según una experta en moda. ¡No te lo pierdas!

La ropa puede ayudarte a definir tu silueta de manera natural y fácil. Pero antes de buscar cómo parecer más delgada, recordemos que “parecer más delgada” no debería ser un objetivo en sí mismo. Cada cuerpo es único y bonito. No obstante, si deseas definir tu silueta, alargar tus piernas o estilizar tus brazos, existen algunos trucos que pueden ayudarte.



No hace falta recurrir a la cirugía: la ropa adecuada puede marcar la diferencia. El otoño por fin ha llegado, y con él, las amantes de la moda están entusiasmadas. Las tendencias son muchas: desde botas que llaman la atención, hasta náuticos, bailarinas o zapatillas de ante. El otoño también es la temporada de los jerséis. Poco a poco dejamos de lado la camiseta para volver a nuestros tejidos de punto. Aquí está el error de moda que todas cometemos con nuestros jerséis pensando que nos adelgaza… ¡y produce el efecto contrario! Una experta en moda nos lo explica todo.

El error de moda que debes evitar si quieres estilizar tu silueta

¿Quieres alargar y definir tu silueta este otoño con un jersey? A menudo cometemos este error para “camuflar” nuestras curvas: elegir un jersey demasiado largo. “Piensas que al escoger un jersey muy largo vas a ocultar las formas que quieres disimular en tu silueta”, indica Emma Denaive, experta en moda, en un vídeo de TikTok.



“Es un error.” Según ella, un jersey muy largo no te ayudará a esconder nada. Al contrario, “amplía y crea formas que no tienes”. Un jersey grueso y largo tiende a “aplastar” un poco la silueta, especialmente si tienes caderas anchas o eres de estatura baja. Esto genera más volumen en la zona donde quieres estilizar tu cuerpo. Sin embargo, si te gusta usar tus jerséis largos así, eres libre de hacerlo: lo más importante es sentirte bien con tu ropa. Por supuesto, esto no significa que debas deshacerte de tus jerséis.

El truco de la experta para estilizar la silueta con un jersey ancho

“Te voy a dar un truco muy fácil: el cinturón”, advierte la experta en moda. Gracias a este accesorio, puedes redefinir fácilmente la proporción de tu silueta. “Podemos elevar la línea de ruptura y subir un poco el jersey.”



1. Coloca el cinturón a la altura de la cintura y recoge el jersey por encima de él. El efecto ablusado y corto es moderno y da dinamismo a toda la silueta.

2. Luego, la experta recomienda añadir una chaqueta. Puede ser un bomber, muy de moda; un trench largo y amplio, muy tendencia; o un blazer, atemporal. “Mi truco es crear un contraste con accesorios más ‘de alta costura’ y acabados cuidados”, explica la experta. “Es ese contraste entre piezas casuales y piezas de gama más alta lo que crea un look hecho a medida.”