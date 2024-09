¿Piel seca y tirante tras los excesos del sol? Ficha esta hidratante de CeraVe rebajadísima en Druni, ¡a 9 euros!

Si notas la piel más seca y tirante de lo normal tras el verano, tranquila amiga que no eres la única. Pero no te preocupes porque he fichado en Druni un crema que de verdad hidratada y que merece la pena cada euro que vale. ¡Prueba y verás!

Si has tomado mucho el sol este verano y no te has hidratado la piel lo suficiente con aftersun, es posible que ahora en septiembre la notes un poco más tirante o seca. ¡Incluso podría dolerte!



El problema, es que a menudo las hidratantes normales pueden resultar escasas en estos casos o pueden tardar más de la cuenta en reparar la piel. Por eso hemos fichado un producto 10 que está en Druni al mejor precio y es de la marca CeraVe. La crema hidratante que hidrata de verdad y que puedes encontrar al mejor precio en Druni Esta loción hidratante de la marca CeraVe está en boca de todos y no es casualidad, porque es una hidratante que funciona de verdad. Ideal para pieles secas a muy secas.



Es una loción que resulta ligera y no grasa, con 3 ceramidas esenciales y ácido hialurónico. Además, no tiene perfume y es apta para pieles sensiles. Está disponible en varios formatos. Gracias a su pulsador es súper fácil de echar y de aplicar sobre la piel que notes tirante. Con una vez al día es suficiente, después de la ducha o antes de irte a dormir.



Es tan hidratante y de tan buena calidad que notarás sus efectos muy rápido. ¡No te lo podrás creer! El bote de 236 ml está a 9,69 € y el de 1l a solo 21,99 €

Si es la primera vez que la pruebas, te recomendamos el bote pequeño, para que veas si te va bien. Además, está a un súper precio en Druni, desde solo 9 euros.



Si notas la piel muy tirante y seca y nada te funciona, no dudes en darle una oportunidad. Es el mejor remedio para esos casos en los que nada va bien.



¡Prueba y nos cuentas!