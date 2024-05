¿Qué ropa interior usar para que no marque la ropa ajustada?

Si quieres ir divina, descubre la ropa interior que no se marca.

Uno de los mejores inventos de los últimos tiempos es la ropa interior sin costuras. Ya sabes, esas braguitas o sujetadores que no se marcan debajo de la ropa.



Son prendas que han sido diseñadas específicamente para llevar con prendas ajustadas y que marcan lo que llevamos por debajo, pero gracias a su diseño, son totalmente invisibles.



Descubre qué ropa interior comprar y otros tips que te serán útiles para que no se te vuelva a notar la ropa interior.

Ropa interior sin costuras, el mejor invento para que no se te marque la ropa

La ropa interior sin costuras es la mejor solución para que no se te marque la ropa. Son prendas invisibles que tienen una tela muy delgada y que no se marcan ni con leggins ni con pantalones blancos. Todo ello gracias a su diseño "todo en una misma pieza" y sin costuras visibles.



Aparte, no solo no se nota bajo la ropa, sino que es la ropa interior más cómoda que probarás en tu vida. Ya te adelanto que en cuanto la pruebes no vas a querer volver a las prendas interiores de toda la vida, con sus molestas costuras. La sensación es la de ir protegida pero como si no llevarás nada.



Además, hoy en día hay muchísimas opciones para elegir la ropa interrior sin costuras, ya sea en tonos carne, negro y muchos otros. ¡Perfecto para combinar con todos tus outfit!

La ropa interior en color carne, ¡la más invisible de todas!

A la hora de llevar ropa blanca, te sorprenderá saber que se nota más la ropa interior si es blanca que si es color carne (beige). Parece que no, pero te invito a que hagas la prueba y lo compruebes por ti misma.



Al llevar la ropa interior de color carne, se camufla completamente con nuestro tono de piel, por lo que puedes llevar ropa lanca tranquilamente, sin que se note. Por ese motivo son tan populares las prendas interiores en esta tonalidad.

Otros tips para que no se te marque la ropa

Si a pesar de todo ves que se nota la ropa, ¡hay algo que estás haciendo mal! Revisa estos tips:

Comprueba que la ropa interior sea de tu talla : mucho ojo con llevar ropa demasiado ajustada u holgada. Si te aprieta, puede apretarte la piel y que se note por debajo de la ropa. Mientras que si te queda floja puede que la braguita se arrugue y también la notes alrededor de la ropa. Lo ideal es que la pruebes para que te asegures de que es completamente de tu talla, así será 100% invisible y sin marcas.

: mucho ojo con llevar ropa demasiado ajustada u holgada. Si te aprieta, puede apretarte la piel y que se note por debajo de la ropa. Mientras que si te queda floja puede que la braguita se arrugue y también la notes alrededor de la ropa. Lo ideal es que la pruebes para que te asegures de que es completamente de tu talla, así será 100% invisible y sin marcas. Sujetadores, mejor sin aros : los sujetadores con aros irremediablemente se notan bajo las prendas ajustadas, porque verás que se marcan los aros. Por ello, elige siempre otras opciones como pezoneras, bralette o sujetadores sin aros. Hay soluciones cómodas y que puedes elegir según tu volumen de pecho, para que te sujete y no te deje marca.

: los sujetadores con aros irremediablemente se notan bajo las prendas ajustadas, porque verás que se marcan los aros. Por ello, elige siempre otras opciones como pezoneras, bralette o sujetadores sin aros. Hay soluciones cómodas y que puedes elegir según tu volumen de pecho, para que te sujete y no te deje marca. Braguitas, mejor de tiro alto: a la hora de lucir ropa ceñida, seguro que quieres que tu cuerpo se vea uniforme y lo mejor posible. Para eso, aprovecha para elegir una lencería que sea de tiro alto, para un mejor ajuste. Es perfecto para los vestidos ajustados.

¿Dónde puedo encontrar braguitas sin costuras?

Si quieres tener ropa interior que no se te marque con la ropa ajustada, las braguitas sin costuras o invisibles son la mejor opción. Hoy en día las encontrarás en muchas lencerias y tiendas de barrio, incluso en Amazon. Por ejemplo, este pack de 3 braguitas invisibles está genial en relación calidad-precio.



No dudes en tener al menos un par de ellas pensadas para esos vestidos o prendas ajustadas que te encantan pero que no pones porque se marcan.

¡Ahora ya sabes el truco para poder llevar vestidos ajustados sin marcas! Pruébalo y cuéntanos cómo te ha ido.