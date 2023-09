La higiene se convirtió en un pilar de la belleza con la aparición del jabón en la historia, aportando un mejor grado en el cuidado de la piel. Esta vez evoluciona para convertirse en un limpiador dos en uno y sostenible.

La firma de productos para higiene personal Rituals ha lanzado ocho limpiadores sólidos sin jabón que contienen fórmulas con ingredientes naturales al 90% y envases reciclables certificados con las que se garantiza el buen cuidado de la piel del rostro, del cabello aunado y del cuerpo. Esta nueva gama lleva por nombre The Clean Beauty Bars, reinterpreta un clásico con la filosofía y el conocimiento de Rituals, explicados a continuación.

Karma Shampoo & Body Bar



Este champú sólido para cuerpo y cabello aporta completa suavidad y fragancia a té blanco y flor de loto. Contiene aloe vera y escaluano que hidrata la piel y el cabello. 91% de sus ingredientes son de origen natural y no contiene jabón.



Hammam Body Scrub Bar



Contiene el poder purificarte del eucalipto aliado con la nutrición del aceite de argán, el cual cuida la piel al exfoliar suavemente con sus pequeñas partículas de semillas naturales y que son 100% biodegradables. El producto contiene un 92% de ingredientes naturales, y es ideal para uso diario, no irrita ni reseca la piel.



Jing Relax Shampoo & Body Bar



Esta barra limpia eficazmente el cabello y la piel del cuerpo, dejando un suave velo de paz y frescura, con un poder relajante que contiene jinjolero y flor de loto. Con 91% de sus ingredientes de origen natural, es un limpiador ideal para pieles sensibles.



Sakura Shampoo & Body Bar



El champú en pastilla perfuma y aporta beneficios suavizantes con la flor de cerezo y la leche de arroz que contiene como parte de sus ingredientes, que son en un 91% de origen natural, por lo que no pica en los ojos y proporciona limpieza sin resecar la piel, ideal para todo tipo de cabellos y pieles.



Ayurveda Shampoo & Body Bar



Contiene aceite de almendras y rosa de india que perfuma esta fragante barra, aporta beneficios de nutrición y suavidad al cabello y piel. Su fórmula contiene un 91% de ingredientes de producto natural, procurando a los sentidos en un momento de gran frescura.



Mehr Shampoo & Body Bar



Esta revitalizarte barra contiene madera de cedro y naranja dulce, es un limpiador sólido ideal para cualquier tipo de cabello y piel, incluyendo las que están en estado sensible. Contiene un 91% de productos naturales.



The Ritual of Namaste Face Cleansing Bar



Su fabricación contiene ingredientes que aseguran una limpieza de rostro efectiva, sensorial y suave. Contiene además proteínas, vitamina E, lípidos de aceites de argán y almendras, eliminando la suciedad, epidermis y polución totalmente de la dermis con suavidad, proporcionando también una plena hidratación y equilibrio. Contiene un 93% de productos naturales en su composición. Es ideal para aquellas que disfrutan de una limpieza facial tradicional, rica y espumosa.



Rituals Sport Shampoo & Body Bar



Este limpiador sólido con un 91% de ingredientes naturales es un aliado para aquellas personas con estilos de vida más activos, como estar en práctica constante del ejercicio. Su fórmula en carbón vegetal y sin jabón absorbe las impurezas y grasas, detoxifica la piel y el cabello sin resecarlo, ideal para usarse después del ejercicio o cuando se busca una limpieza más profunda.