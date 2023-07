Te contamos el secreto de la Reina Letizia para lucir una piel hidratada y un bronceado natural sin tener que ir a la playa.

Es bastante común que las celebridades hablen ocasionalmente de los productos que usan o de los tratamientos de belleza que siguen para tener un aspecto tan fenomenal. Pero la realeza no suele hacer ese tipo de confidencias, y rara vez trasciende qué productos son de su agrado. Hoy te vamos a hablar de una de esas excepciones, ya que conocemos el secreto de la Reina Letizia para lucir una piel hidratada y con un bronceado natural, y te lo vamos a contar.



Ya sea por cuestiones de agenda, o simplemente de privacidad, es evidente que la Reina Letizia no puede pasar horas expuesta al sol para obtener ese bonito tono dorado que luce en cada aparición pública. Sus ocasiones de disfrutar de la playa, más allá de sus vacaciones veraniegas en el Palacio de Marivent no son muy numerosas. Entonces, ¿Cómo hace Doña Letizia para que su piel tenga siempre ese tono tostado? Hay quien podría pensar que siendo como es la Reina de España, tendrá ocasión de tomar frecuentes sesiones de Rayos UVA. Sin embargo, no es así.

Un producto que aporta mucho más que color

Hace ya un tiempo trascendió que el bronceado de la Reina ni es natural ni se debe a una máquina de rayos UVA. Doña Letizia lo consigue aplicándose un autobronceador de uso diario, que además de aportar la tonalidad deseada, hidrata la piel y la protege de sufrir imperfecciones. No todo el mundo gusta del uso de autobronceadores, ya que en muchos casos éstos dejan la piel un tanto grasienta, proporcionan un tono poco natural o dejan manchas. Pero no es el caso del producto que nuestra Reina utiliza.



¿De qué producto hablamos? Pues de BB Body Bronzing de Farma Dorsch, el cual podríamos considerar como algo más que un autobronceador. Una mejor definición seria la de crema con efecto hidratante y reafirmante, y que hace las veces de maquillaje corporal, proporcionando esa apariencia tan bonita que vemos en Letizia.

Fácil de usar y proporciona el tono que quieras

Para obtener todos sus beneficios tan solo debes aplicar de manera uniforme en aquellas áreas que vayan a estar expuestas a la vista, asegurándote de que la piel esté seca y limpia. O si lo prefieres, porque pronto vas a ir a la playa y tendrás que mostrarte con un mínimo de ropa, puedes hacerlo por todo el cuerpo.



Al ser un producto de uso diario, el efecto de bronceado se mantiene uniforme, pudiendo intensificarlo o reducirlo en función de las veces que te lo apliques. BB Body Bronzing de Farma Dorsch te ayudará a reafirmar tu piel a la vez que darle el tono deseado. Ya no tendrás que pasar largas horas tumbada en la playa para conseguir un moreno express. Con este producto, puedes adelantar ese proceso y lucir un precioso tono dorado ya en tu primer día de vacaciones.