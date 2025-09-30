Inicio / Moda / Shopping

Adiós a las botas, aquí está la tendencia inesperada que las reemplaza este otoño (algunos no estarán de acuerdo)

por El equipo editorial ,
Adiós a las botas, aquí está la tendencia inesperada que las reemplaza este otoño (algunos no estarán de acuerdo)© shutterstock_2476167933

Se acabaron las botas. Este otoño, son reemplazadas por otro par de calzado de tendencia. Pero no todos van a estar de acuerdo. ¿Vemos cuáles son?

Ya estamos en pleno otoño. Las hojas caen de los árboles, los días se acortan y las temperaturas bajan cada vez más… Mientras algunas personas ya echan de menos el verano, las amantes de la moda están entusiasmadas: el otoño es la mejor temporada para vestirse. No hace ni demasiado calor ni demasiado frío, lo que permite combinar botas con faldas cortas o jerséis.

Hablando de botas, estas son las estrellas del otoño. Después de pasar un largo tiempo en el armario, vuelven a salir cuando caen las temperaturas. Muchos modelos están de moda, como las botas de motorista muy “chunky”, las botas de ante (el material más trendy de la temporada), o las botas con punta y tacón kitten, cómodas y elegantes. Aunque nos encantan las botas este otoño, no son el calzado de moda de la temporada. Otro par inesperado les roba el protagonismo. Y, ¡ojo! No todas van a estar de acuerdo.

Adiós a las botas este otoño: este par original las reemplaza

¿Y si las botas dejaran de ser el calzado favorito del otoño? Los zapatos que vemos por todas partes no son botas, sino los “náuticos”. Sí, leíste bien. Los zapatos náuticos, que a nuestros padres y abuelos les encantan, son los más populares esta temporada otoñal. Se trata de un par de zapatos clásicos, pero divisivos: ¡no a todos les gustan! Sin embargo, los zapatos náuticos tienen ese toque “old money” que nos encanta y que no pasa de moda.

Este otoño, nos encantan los zapatos náuticos marrones o en tonos cálidos. ¿Cómo llevarlos? Hay muchas opciones. Primero, puedes combinarlos con calcetines blancos o llamativos, como unos de encaje, por ejemplo. Añade una falda corta, una falda larga o un vestido tipo suéter. Luego, ponte un trench ¡y listo! Otra opción: llevarlos con un conjunto de blazer y pantalón ligeramente oversize. También puedes apostar por un jean ancho o recto con una bonita camisa y un chaleco, que está muy de moda ahora. Como puedes ver, los zapatos náuticos se combinan con muchos outfits que ya tienes en tu armario.

¿Cuáles son los zapatos más trendy del otoño?

Las botas, pero también los zapatos náuticos se imponen como imprescindibles de la temporada otoñal. Lo mismo ocurre con los mocasines. Este año los preferimos planos, muy elegantes, pero también con suela un poco más gruesa para un toque más rock.

Los mocasines son excelentes zapatos de transición y también puedes usarlos en invierno con calcetines más gruesos, de lana o cachemira, por ejemplo. En la misma línea, nos encantan las bailarinas, ya sean de mesh, o incluso de piel sintética o peluche.

