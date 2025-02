Skechers rebaja las zapatillas elegantes que suman altura y rejuvenecen después de los 50 (y quedan genial con traje)

Si quieres unas zapatillas que combinen comodidad, estilo y elegancia a partes iguales, las Skechers Jumbo Jade - Lifted Chic son para ti. Con un diseño moderno y una plataforma que ayuda a estilizar la figura, este modelo de zapatillas ha robado el corazón de quienes buscan un calzado cómodo sin renunciar al estilo. ¡Te lo contamos todo a continuación!

Cada vez son más las mujeres que apuestan por combinar sus trajes con zapatillas para lograr un look moderno y rejuvenecedor muy en tendencia. Este mix no solo aporta un aire juvenil y desenfado, sino que también permite lucir impecable sin renunciar al confort. Conscientes de ello, en Skechers han rebajado las zapatillas perfectas para quienes quieren sumar altura, estilo y elegancia a sus outfits. ¡Descubre por qué son el complemento ideal después de los 50!

Las zapatillas de Skechers que arrasarán esta primavera/verano

El modelo de zapatillas Skechers Jumbo Jade - Lifted Chic destaca por su acabado en duraleather, con capas superpuestas metalizadas y un detalle de reptil texturizado, que les brinda un toque elegante y capaz de crear looks llenos de estilo para el día a día. Su color blanco las convierte en un básico imprescindible que combina con cualquier outfit, desde jeans hasta looks más elegantes de traje. Además, su suela flexible con tracción y su talón de 5,7 cm ofrecen un extra de altura sin sacrificar la comodidad.



Además, estas zapatillas están disponibles en dos tonos tendencia que no pasan de moda: blanco y negro. Esto te permite elegir el modelo que mejor se adapta a tus gustos y necesidades para ir cómoda y estilosa en todo momento.

© Skechers See album

¿Dónde puedes hacerte con las Skechers rebajadas?

Actualmente, puedes hacerte con estas zapatillas en la página oficial de Skechers con un descuento especial, pasando de su precio incial de 85€ a su precio actual de solo 67,99 €. ¡Corre a por ellas!

¿Cómo puedes combinar las zapatillas Skechers con plataforma?

Como te comentábamos, puedes combinar tus zapatillas Skechers Jumbo Jade - Lifted Chic con un traje si lo que quieres es conseguir un look elegante y lleno de estilo. En el caso de las zapatillas blancas, te proponemos crear un look monocromático con un traje en tonos neutros, como beige, gris, claro o blanco, para un resultado elegante. Si de lo contrario, prefieres un contraste más llamativo, apuesta por un traje en colores vibrantes, como azul klein o verde esmeralda, que resaltará aún más el diseño moderno de las Skechers Jumbo Jade - Lifted Chic.



A continuación, te dejamos una propuesta de cómo Vicky Martín Berrocal combina sus zapatillas blancas con un traje en tonos marrones. Le da un aspecto juvenil y lleno de estilo, ¿qué opinas?