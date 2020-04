Decolorar el pelo en casa es posible y sabemos cómo hacerlo

Cualquiera que haya intentado en alguna ocasión teñirse o decolorarle el pelo en casa sabe lo difícil que es obtener un buen resultado. Pero tranquila. A continuación, te contaremos los consejos y trucos que debes seguir para no estropear tu melena.

En los los anuncios de productos de cuidado capilar –y más concretamente en los de tintes de pelo–, las modelos lucen melenas teñidas y decoloradas de escándalo. Sanas, brillantes y con volumen. Pero, ¿es posible obtener ese mismo resultado si hacemos el tratamiento en casa? Sí y no.



Con frecuencia, cuando recurrimos a este tipo de tratamientos, olvidamos que el color y tono naturales de nuestro cabello, así como nuestro tipo de pelo, desempeñan un papel muy importante en el resultado final. Pero, lamentablemente, muchas veces nos damos cuenta de ello cuando ya hemos aplicado el tratamiento y, por desgracia, es demasiado tarde. ¿Sabes cuáles son los trucos para teñirte el pelo en casa y quedar satisfecha con el resultado? Sigue leyendo.

¿Cómo es tu melena? Un factor decisivo

Por poder, puedes decolorar tu cabello sea cual sea tu tipo de pelo y color. Sin embargo, hay casos en los que no es la idea más recomendable. De esta manera, que sea aconsejable o no decolorar tu melena depende, principalmente, de la estructura de tu pelo. Es decir, que, si ya has aplicado previamente en tu melena otros tratamientos dañinos, como una decoloración anterior o una permanente, es mejor evitarlo. Y es que en el cabello tratado previamente, el color está incrustado a un nivel muy profundo, por lo que, para decolorarlo de nuevo, habría que dañarlo a ese nivel de profundidad. ¿El resultado? Las hebras del cabello, que están muy debilitadas, pueden llegar a romperse.

Los consejos de los expertos

No nos engañemos. La mejor manera de teñir y decolorar nuestro cabello es poniéndonos en manos de un profesional. De ser así, es probable que nos aconseje que, para que nuestro pelo absorba el color que buscamos, nos hagamos una decoloración previa al tinte. Este es el mejor método siempre y cuando nuestro cabello no haya sido decolorado previamente. Después de este tratamiento, tu cabello podrá absorber el color de cualquier tinte. Eso sí, es recomendable que, una vez terminado el tratamiento, se lleve a cabo una hidratación intensa. De lo contrario, el pelo puede verse débil, sin brillo y demasiado frágil.

DIY: ¿cómo teñirnos el pelo en casa?

Atentas todas aquellas y aquellos que quieran aventurarse a decolorarse el pelo en casa, sabemos cuáles son los productos que debes utilizar y los pasos que debes seguir. En primer lugar, deberás "blanquear" tu cabello. ¿Cómo? con un producto decolorante. Nuestro favorito es Blond Me Bond Enforcing de Schwarzkopf Professional, disponible en Amazon por 24,66€. Sus moléculas de color se disuelven en el interior del cabello y extraen el color. Después, se retiran con un aclarado.

Es probable que, una vez hayas extraído de tu pelo las moléculas de color, veas reflejos amarillos. Lo que necesitas entonces es un segundo "aclarado" que retire los restos de tinte. ¿Cómo conseguirlo? Con un champú matizador. Nuestro favorito es el Champú BOLD UNIQ by B Uniq, disponible en Amazon por 19,95€. Con sus pigmentos violetas, este producto consigue neutralizar los pigmentos amarillos en un solo lavado.



Una vez hayas decolorado tu pelo y haya quedado de color blanco, será capaz de absorber la coloración de cualquier tinte. Si soñabas con tener el pelo rosa, morado, verde, azul o gris, este es el momento. ¡Podrás presumir de la melena que quieras!

Decoloración del cabello: 3 trucos caseros que funcionan

Los tratamientos orgánicos y los remedios caseros triunfan en todo lo que tiene que ver con el cuidado capilar y de la piel y, aunque te cueste creerlo, también hay algún que otro truquito natural con el que podemos decolorar nuestro pelo en casa, sin necesidad de recurrir a productos químicos y sin dañar nuestro pelo en exceso. ¿No te lo crees? Toma nota.

1. Decoloración con manzanilla

Si quieres decolorar tu cabello, pero no quieres dañarlo en exceso ni arriesgarte a estropearlo, te aconsejamos que te lo decolores con manzanilla. Este ingrediente es mucho más respetuoso con tu pelo que cualquier decolorante y, además, es muy fácil de aplicar.



Para hacerlo, deberás hervir un puñado de flores de manzanilla y dejarlo enfriar. Cuando esté tibio, aplícalo en el cabello de forma uniforme y deja que actúe durante unos 30 minutos. Pasado este tiempo, acláralo. Et voilà!



2. Decoloración con miel

La miel tiene numerosas propiedades beneficiosas para la piel y el cabello y, por ello, se utiliza a menudo como remedio casero con muchos objetivos, ya sean relacionados con la salud o la belleza. Pero, ¿sabías que también puedes decolorar el pelo con ella?



Para hacerlo, mezcla agua tibia y miel en un recipiente. Aplica la mezcla por todo el cabello con un masaje y deja que repose durante una hora. Para evitar mancharte, cubre tu melena con un gorro de ducha. Para terminar, lávate el pelo con normalidad y acláralo como de costumbre.