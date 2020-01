Aretha la Galleta acaba de publicar un tutorial de maquillaje para que podamos copiar su look natural, pero que saca lo mejor de cada uno de sus rasgos y hace que esté perfecta. Ideal para el día a día, ficha todos los productos que ha utilizado, ¡te desvelamos cuáles son!

El look de Aretha la Galleta nos apasiona, natural, desenfadado, juvenil y muy, muy chic. Su maquillaje no iba a ser menos, con un estilo natural, saca lo mejor de sus facciones, agrandando su mirando, marcando sus pómulos y dando volumen a sus labios. Aretha ha seguido la estela de otras influencers que han compartido con nosotras sus rutinas de maquillaje y nos ha deleitado con un tutorial en el que nos explica paso a paso cómo consigue ese estilo natural, basado en tonos nude, pero cuidado al milímetro y perfecto hasta el último detalle. ¿El problema? No ha incluído el nombre de los productos que utiliza, pero tranquilas, ¡nosotras te contamos cuáles son!

1. Crema hidratante: Estée Lauder Day Wear

Esta crema de día de la marca Estée Lauder es un acierto asegurado y Aretha lo tiene claro. Protege la piel para evitar que las primeras arrugas hagan su aparición, gracias a su acción anti-xodante recicla la piel y fomenta la renovación celular. Además, tiene protección solar del factor 15 para evitar los daños provocados por los rayos UVA/UBV. Puedes encontrarla en Amazon o Sephora.

2. Bálsamo labial Dr. Paw Paw

La hidratación de los labios también es muy importante, sobre todo, si estás expuesta durante mucho tiempo al sol, Aretha sabe perfectamente lo que es vivir continuamente bajos el solazo australiano y, por ello, hidrata sus labios con uno de los bálsamos de la marca Dr. Paw Paw, hecha con ingredientes naturales entre los que se encuentra la papaya. No hemos encontrado exactamente el modelo que usa Aretha, pero te dejamos por aquí uno de la misma marca con increíbles opiniones y un precio más que razonable.

3. Corrector de ojeras Estée Lauder Double Wear

Toda la gama de productos de Double Wear nos encanta y el corrector no es una excepción. Aretha Fusté tampoco ha podido evitar caer en los beneficios de estos productos de Estée Lauder y este corrector es su preferido para corregir las bolsas y las ojeras. Fíjate cómo lo aplica por todo el contorno de ojos y alucina con el resultado.

4. Base de maquillaje - Lancôme Teint Idole Ultra Clear

De nuevo, Aretha Fusté se preocupa por los efectos de la radiación solar y no duda en incorporar una base de maquillaje con protección frente a los rayos UVA/UVB como esta, de Lancôme, que tiene un SPF15. La base de maquillaje Teint Idôle Ultra Clear te asegura, además, una duración de 24h. Puedes encontrarla en Sephora por 41,55€ o en Amazon con un descuento de casi un 30%. Aretha Fusté aplica la base con una brocha similar a esta.

5. Polvos, colorete e iluminador - Benefit Cheekleaders Bronze Squad

La marca Benefit es, sin duda, la protagonista indiscutible dentro de la rutina de maquillaje de Aretha. El primer producto con el que lo deja claro es esta paleta de coloretes, iluminadores y polvos bronceadores que darán color y vida a tu rostro. Incluye 5 polvos de formato clásico y un nuevo iluminador nacadaro dorado, ¡ideal! Puedes encontrarla en Sephora por 61,95€.

6. Stick Contouring - Benefit Hoola Stick

Modula tus pómulos, afina tu nariz y esculpe tu rostro, así se define la barra de contouring de Benefit elegida por Aretha. Ella aplica un poco de color en los laterales del tabique nasal para afinar visiblemente la nariz. Recuerda difuminar bien para que el resultado sea muy natural. Puedes encontrarla en Sephora por 31,95€.

7. Sombras de ojos - Dior Backstage

Una paleta imprescindible no solo en el neceser de Aretha, sino también en la de muchos maquilladores profesionales. Sus colores ultrapigmentados permiten conseguir looks de maquillaje irrepetibles y duraderos. Además, los colores de esta paleta son inmesamente versátiles y te permiten crear estilismos de día o de noche, incluso looks tan naturales y nude como el que ha creado Aretha en este tutorial. Puedes encontrarlo en 50,95€.

8. Lápiz de cejas - Benefit Good proof

Aunque muchas veces no le prestamos tanta atención como deberíamos, el maquillaje de cejas define y es capaz de cambiar por completo nuestra expresión. Aretha Fusté lo sabe y por ello ha elegido uno de los mejores productos para mimarlas y darle la forma y espesor deseado. El lápiz Good proof de Benefit permite darle espesor a tus cejas de forma sencilla y natural gracias a su untuosa textura. Puedes encontrarlo en Sephora por 28,95€.

Aretha también utiliza una máscara de cejas de la marca australiana McoBeauty, no disponible en España. Puedes conseguir un resultado similar con la máscara de cejas de Bourjois, con un precio increíble y resultados muy, muy buenos. Puedes comprarla en Amazon por 4,60€.

9. Polvos matificantes - Essence All about Matt!

Para dar un acabado mate y conseguir que el maquillaje dure más tiempo, Aretha utiliza estos polvos matificantes de Essence, súper low-cost. Puedes comprarlos en Amazon por solo 2,95€

10. Colorete líquido - Benefit Benetint

Quizá nuestro producto preferido dentro del tutorial de maquillaje de Aretha Fusté, un clásico imprescindible para las beauty lovers, este colorete líquido de Benefit. En un formato que recuerda a un pintauñas, este colorete líquido se difumina sobre tus mejillas y dura, dura y dura. Puedes encontrarlo en Sephora por 19,95€.

11. Iluminador - Identity Beauty Nebula Stick

Este iluminador está hecho 100% de ingredientes naturales, crea un efecto iridescente que da una luz increíble a tu rostro. Conseguirás reflejar los rayos de luz en tu cara, creando un efecto brillante al que te engancharás. Aretha aplica el iluminador en la parte superior del pómulo, en el tabique nasal y en el arco de cupido, de esta forma, crea un contraste de luces e iluminación en su rostro increíble. Puedes comprarlo en la web de IDentity Beauty por 11,25€.

12. Eyeliner - Juicy Couture Oui Slay

Aretha es toda una maestra en el arte del eyeliner y, gracias a su tutorial, podrás imitar su trazo perfecto. Para conseguirlo ha utilizado el eyeliner Oui Slay de la marca Juicy Couture. Se trata de un eyeliner ultra-pigmentado que dura todo el día sin perder intensidad en el trazo. Puedes encontrarlo en Look Fantastic por 15,95€.

13. Lápiz para cejas - Benefit Brow Contour

Aretha utiliza este lápiz para cejas de la marca Benefit para pintarse pecas, una de las últimas tendencia beauty de la temporada. Tan solo dibuja unas finas pecas sobre la nariz y en los pómulos, difumina ligeramente para un efecto más natural y consigue un look más naïve.

14. Máscara de pestañas - Benefit Roller Lash

Su cepillo Hook 'n' Roll™ atrapa, separa, alarga y riza las pestañas para una mirada más grande, así dicta la descripción de esta máscara de pestañas de la marca Benefit. Consigue un efecto "rizador de pestañas" que, no solo las separa y las alarga, sino que también consigue una curvatura increíble. Puedes encontrarlo en Sephora por 28,55€.

15. Labial - Nars Velvet Matte Lip Pencil

Para terminar este tutorial, Aretha aplica un labial de la marca Nars de tono nude que consigue dar volumen a sus labios, sin que el color sea demasiado intenso. Creemos que el tono que utiliza es Good Times o el Walkyrie, pero hay varios tonos del Velvet Matte Lip Pencil que podrían encajar en el tono natural que ha escogido Aretha. Combina el impacto de un labial mate con la precisión de un lápiz. Puedes encontrarlo en Sephora por 27,55€.

