5 vestidos de crochet de Zara que se han convertido en mis favoritos para veranear en agosto: fresquitos y elegantes

El verano en el sur es sinónimo de sol, playa y esa brisa cálida que invita a lucir nuestros mejores outfits. Y si hay una prenda que captura a la perfección ese espíritu son los vestidos de crochet. Esta temporada, Zara ha dado en el clavo con una selección de vestidos frescos y elegantes. Aquí te presento los 5 vestidos de crochet que se han convertido en mis favoritos para disfrutar del verano al máximo

Es llegar el verano y aprovechar para ponerme prendas de lo más estilosas, holgaditas y fresquitas para crear looks llenos de personalidad. Navegando a través de la web de Zara he descubierto 5 vestidos de crochet perfectos para verano que te ayudarán a lidiar mejor con los días más calurosos del verano. A continuación, te enseñamos nuestra propuesta para que elijas el que más te guste. Yo también te desvelaré cuál es el que me he comprado, ¡mira, mira!

1. Vestido de punto pointelle

Este vestido de punto Pointelle de Zara es perfecto para las mujeres más estilosas. Con un precio de 49,95 euros y pocas unidades disponibles, es el tipo de prenda que no puedes dejar escapar. Su escote en pico y manga larga le dan un toque elegante, mientras que el tejido en punto con aberturas y una delicada flor de crochet en la cintura añaden el toque fresco y boho tan particular del verano.

2. Vestido combinado crochet

Este vestido combinado de crochet de Zara, con un precio irresistible de 35,95 EUR, es la definición perfecta de frescura y estilo. Con su cuello de solapa y escote en pico, junto a una cintura elástica que se ajusta a la perfección, es la prenda ideal para lucir con soltura y elegancia. ¡Es el que he elegido yo para mis vacaciones de verano!

3. Vestido de crochet con bordados

Este vestido crochet con bordados de Zara, disponible por 39,95€, es la mezcla perfecta de delicadeza y frescura. Con un escote en pico y tirantes finos ajustables, es ideal para esos días de verano en los que quieres ir cómoda sin renunciar al estilo. Los detalles de bordados en crochet añaden un toque artesanal delicado. ¡Nos encanta!

4. Vestido largo de crochet

Este vestido largo de crochet de Zara, por 59,95 euros, es sencillo a la par que elegante. Con un escote recto y tirantes finos rematados con lazos, es una prenda que aportará frescura en los días más cálidos. Ideal para lucir sobre un traje de baño o con un forro ligero, este vestido se convertirá en tu aliado para las tardes de verano más chic. ¡No te lo pierdas!

5. Vestido caftán de crochet

Este vestido kaftán de crochet con borlas de Zara, disponible por 59,95 euros es la combinación perfecta de boho y elegante. Con un escote en pico y mangas que caen justo por debajo del codo, es ideal para esos días en los que buscas comodidad sin renunciar al estilo. El bajo acabado con borlas le da el toque de personalidad y encanto a la prenda.