El bolso de oficina más elegante y práctico está en Parfois por solo 12,99 €: beige y con espacio para el portátil

Si estás preparando la vuelta a la oficina, que sepas que Parfois tiene el bolso más ideal del momento. Es un bolso en color beige, que está rebajadísimo y en el que entra el ordenador a la perfección. Es tipo shopper, con cremalleras y distintos compartimentos, una opción estupenda para el día a día y que no pasa de moda. ¡Por menos de 13 euros!

¿Buscas un bolso grande tipo shopper para llevar a la oficina? Ahora que toca volver a la rutina, hay propuestas estupendas en rebajas que no podemos dejar pasar, como este bolso de Parfois. Es ideal y su precio es una auténtica joya.



Al final, aunque tengamos muchos bolsos en el armario, siempre viene bien tener un bolso tipo shopper en el que entre bien el ordenador, para no depender del maletín. Viste mucho y es muy amplio y cómodo de llevar en el hombro, para que tengas las manos libres.



Descubre el bolso de Parfois en rebajas que estamos seguras de que te va a encantar.

El bolso ideal para llevar el ordenador a la oficina está en Parfois

Si quieres un bolso grandecito tipo shopper, de esos en los que entra de todo, que sepas que Parfois tiene la solución perfecta y está en rebajas a un precio muy bueno.



Es un bolso que personalmente me encanta, porque al ser en color crudo va con todo. Además, si lo prefieres puedes personalizarlo un poco con algún llavero o adorno colgado, seguro que queda precioso.

El bolso se ve de bastante buena calidad, de un poliuretano bastante suave y agradable al tacto. En cuanto a las medidas, son de 47x27.5x18 cm. Un tamaño ideal para llevar el ordenador y más cosas a la oficina, como carpetas, papeles, la cartera, el neceser, etc. El interior está forrado y tiene bolsilllos interiores y cierre de cremallera.



Por dentro está súper bien, porque viene con un neceser extra para que guardes tus cosas. Incluso puedes usarlo por separado si lo prefieres. El contraste en el tono marrón le queda muy bien.

Tiene asa de mano y de hombro, para que puedas llevarlo de ambas formas. Es ideal si te pesa y prefieres ir alterando posiciones para no hacerte daño.



Al ser tipo shopper, sus posibilidades son infinitas. Incluso para escapadas de fin de semana en las que quieres meter una muda. Es bastante versátil y ponible, por eso me parece de lo mejor que he visto en rebajas a lo largo de esta temporada.



Además, su tono crudo va con todo lo que te pongas. No tendrás ni que cambiar el bolso a diario, porque se adapta bien a todo tipo de looks.

Su precio: 12,99 euros en rebajas en Parfois

Ahora mismo está en rebajas con un 54% de descuento, por solo 12,99 euros. Es un gran precio si tenemos en cuenta las posibilidades que ofrece este bolso shopper, tanto para el diario, como para la oficina o escapadas. Es muy ponible.



Si te gusta, que sepas que ahora mismo quedan unidades disponibles. Lo encontrarás en la web de Parfois por la referencia 226952_ECL.



¿Qué te parece?