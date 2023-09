ELLE Style Awards 2023: Los mejores looks de las celebridades británicas

El 5 de septiembre se celebró la gala "ELLE Style Awards" y sus invitados eligieron sus mejores galas.

Los premios ELLE Style Awards 2023 reunieron a los nombres más elegantes, exitosos e inspiradores de la música, moda, cine y cultura británica. En una fiesta llena de glamour celebrada en Londres los asistentes disfrutaron de una velada mientras degustaban Moët & Chandon. Después del evento y los discursos de los ganadores la fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Para el evento todos eligieron sus mejores diseños y estos son los más destacados:

Gwendoline Christie: Actriz conocida por su papel en Juego de Tronos. Recibió el premio a mejor diseñador enfundada en un vestido de FENDI

Arsema Thomas: La actriz estadounidense interpreta a la joven Lady Agatha Danbury en la serie dramática de época de Netflix Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Asistió con un vestido esmeralda largo.

Letitia Wright: La actriz guyanesa-británica alcanzó el reconocimiento mundial por su interpretación por su interpretación en Black Panther. Acudió al evento en un traje negro de Alexander McQueen .

Cora Corré: La modelo lució un vestido midi de la colección de su abuela Vivienne Westwood.

Florence Pugh: Entre sus numerosos papeles podemos destacar sus papeles en las películas Lady Macbeth, Fighting with my family o Mujercitas. En la gala deslumbró con un vestido de novia de Alexander McQueen y joyas de Tiffany & Co

Gemma Chan: La actriz y exmodelo conoció su primer gran éxito en la serie Humans interpretando a una androide. Llevó un vestido slip dress de Louis Vuitton y maquillaje en tonos melocotón.