Letizia deslumbra con una blusa 3D: ¡la prenda más original de la Reina!

La Reina disfruta de su cita anual en ARCO y sorprende con su blusa

Se acaba de inaugurar la 43ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid. Para la ocasión Sus Majestades acudieron puntuales este 6 de marzo a las 18 horas.

Un año más en ARCO

La Feria ARCO es una de las principales plataformas del mercado del arte y una parte fundamental para la promoción y la difusión artística. Este año la Feria tiene además al Caribe como protagonista principal. Es por eso que la reina Letizia y el rey Felipe no quisieron perderse tan importante evento.

Durante el tour inaugural visitaron el stand de El Mundo y La Lectura. Se interesaron por la obra de Guillermo Fornes, portagonista del espacio de Unidad Editorial. Este jueves volverá a asistir y presidirá junto a don Felipe el concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo que este año coincide con el vigésimo aniversario del 11M.

Estilismo con arte

La Reina siempre sorprende con sus estilismos para la ocasión, y este año ha elegido un look sobrio pero con toque muy artístico, ayudada por su estilista Eva Fernández. Letizia optó por un pantalón de pinzas negro hasta el tobillo y un abrigo negro de la firma Carolina Herrera. El abrigo largo oversize de solapas y botón fue el protagonista debido a las temperaturas invernales. Desgraciadamente el frío ha impedido que la Reina mostrase completamente la blusa que llevaba, aunque sabemos que es un diseño original de Adolfo Domínguez. En particular esta pieza cuenta con piezas de tela cruzadas en tonos blancos y nude que dan el toque tridimensional. Tiene cuello redondo y es de la temporada pasada de la firma gallega. Era el toque artístico que escondía bajo su abrigo con juegos tridimensionales, asimetrías y acabado deshilachado con efecto collage.

Otro detalle ha sido el bolso de la firma Puig. En particular optó por el modelo Doma Insignia Satchel en un tamaño mediano y color negro para hacer juego con su estilismo. El bolso no era de estreno, ya que lo habíamos visto el agosto pasado en el partido al que acudió en Sydney para apoyar a la selección femenina de fútbol.

Este modelo de Carolina Herrera en particular está elaborado en piel Mocán, de grano sutil y regular, y presenta el Sello Insignia en relieve que evoca el brazalete del 35 aniversario de la Casa Herrera en la solapa. La Reina de España adora este modelo y lo tiene también en color coñac en un tamaño más pequeño, el modelo llamado Victoria Insignia.

Letizia llevó unos cómodos tacones slingbacks, salones destalonados de la firma Massimo Dutti. En relación a las joyas, eligió los pendientes Doble Daga en oro blanco y diamantes de Gold & Roses, que están inspirados en las dagas de los guerreros árbes y su anillo de Coreterno, con las inscripciones: Amor che tutto move (El amor todo lo mueve), cita inspirada en la Divina Comedia de Dante, y I'm existing, you will be loved (Mientras yo exista serás amado).