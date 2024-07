Letizia rescata un vestido floral de 2020 en uno de los días más importantes de Leonor: midi y con 'cintura de avispa'

Letizia Ortiz ha vuelto a lucir perfecta para la ocasión, con un vestido floral que no podría gustarnos más y que sigue siendo tendencia 4 años más tarde desde que lo estrenara por primera vez. ¡Es divino!

Hoy ha sido un día muy especial para la Princesa de Asturias Leonor, donde Felipe VI le hizo entrega del nombramiento como dama alférez cadete del Ejército de Tierra, con la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Un evento que tuvo lugar en la Academia Militar de Zaragoza y donde tampoco faltaron doña Letizia y la infanta Sofía.



Letizia volvió a eclipsar el evento con su conjunto, que no poría gustarnos más. Eligió de nuevo un vestido de flores de la firma Maje, que ya había llevado en 2020, pero en esta ocasión lo defendió con unas preciosas sanalias planas.

Leticia eclipsa las miradas con un vestido floral de Maje y sandalias planas

Como podemos ver en la cuenta de Instagram de @mujerhoy, Leticia repite con un vestido floral de la marca francesa de moda, Maje. Le queda perfecto y es una gran apuesta para el verano, para eventos.



Su corte midi y su diseño fruncido que hace cintura de avista queda increíble. Tiene ligeros volantes y corte asimétrico, con una abertura en la parte frontal, lo que facilita caminar y hace que luzca mejor.



Además, es uno de esos modelos que queda genial con sandalias planas, lo que siempre es de agradecer.

Si te has enamorado del vestido tanto como yo, siento decirte que ya no está a la venta en la tienda online de Maje. Es normal, pasaron 4 años y ya no podemos comprarlo, aunque quizás en Wallapop encontremos algo si tenemos suerte...



Lo que está claro es que la reina acostumbra a reutilizar algunas de sus prendas icónicas y es algo que dice mucho de ella, sobre todo de la firma Maje, que ya le hemos visto lucir en más ocasiones.



