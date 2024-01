Letizia, reina de la moda 'low cost': estrena más que nadie y gasta menos

La Reina de España es la Royal que más ropa estrena pero la que menos gasta

La mujer de Felipe IV ha aparecido en la web especializada en moda royal, UFO No More como la reina que más estrenó el año pasado pero una de las que menos gastó en ampliar su armario.

Letizia ahorra en sus looks

A pesar de que el vestuario de la Reina Letizia sea uno de los más amplios entre la realeza, el combinar piezas de marcas de lujo con otras low cost le permite estrenar cada poco tiempo sin desembolsar una fortuna. Al realizar este gesto, además, consigue acercarse al gran público y poner en valor las marcas nacionales de todo tipo. Cada vez que la Reina aparece con un diseño low cost éste se acaba en cuestión de minutos. Las marcas agradecen que use sus prendas ya que notan las subidas de las ventas y las visitas en su web.

Las marcas favoritas de doña Letizia son Felipe Varela, Carolina Herrera o Sandro París, pero no duda tampoco en dejarse ver con modelos de Zara, Hugo Boss, Mango o Sfera.

Letizia ha desembolsado 85.890 euros, mientras que según el informe “estrenó 162 artículos nuevos en 2023, de los cuales 128 se incluyeron en su total de 58.890,64 euros -el resto o bien no se han identificado o bien no tienen un precio público al ser hechos a medida-. Con estos 128 artículos, su precio medio por pieza fue de 460,08 euros”.

El citado medio avisa que “a valor nominal, nuestros cálculos son lo que vale la ropa de la realeza y, en teoría, lo que nos costaría a usted o a mí comprar dichas piezas. Sin embargo, no estamos diciendo que estos cálculos sean lo que gastaron específicamente las damas de la realeza, ya que no podemos verificarlo. Reconocemos plenamente que los miembros de la realeza pueden recibir descuentos o recibir algunas de estas piezas como regalo. Sin embargo, para mantenernos objetivos, tomamos la decisión de usar solo el valor minorista total de las piezas para no mostrar parcialidad”. Esto significa que es posible que gastase incluso menos, pero para hacer la comparación con las otras mujeres de la realeza estiman el valor de precio de mercado de cada look.

Las que más gastaron en 2023

En el informe de UFO No More vemos que Charlène de Mónaco es la que más ha gastado este 2023, con un total de 371.000 euros en moda, complementos y joyas. En segundo puesto está Eugenia de York y su hermana Beatriz ocupa el cuarto puesto.

A pesar de que Eugenia y Beatriz no tienen agenda oficial, estos gastos tan elevados en 2023 pueden explicarse debido a que acudieron a la coronación de su tío el rey Carlos III con joyas muy caras de la firma Garrard.