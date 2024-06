Así son las bailarinas favoritas de la reina Letizia para verano que puedes encontrar en El Corte Inglés

Debido al neuroma de Morton que sufre la Reina Letizia, últimamente elige zapatos con tacón bajo para sus eventos. Descubre las bailarinas que ha elegido para la última aparición y... ¡Que son un must!

La Reina Letizia siempre nos sorprende por su elegancia en cada una de sus apariciones en público con la Casa Real.



Sin embargo, tras haber renunciado a los tacones por el problema que sufre en el pie, la reina elige zapatos que nos podríamos poner todas y que son estupendos porque lo tienen todo; diseño y comodidad.



En la última aparición sorprendió con unas bailarinas negras básicas con detalle de hebilla. Nos gustaron tanto que los hemos encontrado en El Corte Inglés. ¡No te lo pierdas!

La Reina Letizia nos conquista con sus bailarinas negras, perfectas para todas

En el perfil de Instagram de @reina_letizia2020 podemos ver a los Reyes presidiendo la reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.



Para esta ocasión, la reina eligió un look formado por un pantalón negro y una chaqueta de tejido tweed, acompañado de unas bailarinas en negro, sin tacón y hebilla. ¡Un conjunto ideal!

Es un ejemplo de que se puede ir elegante y perfecta sin necesidad de usar tacones y de hacer sufrir a los pies. Porque no, no hay necesidad alguna, y más habiendo alternativas tan bonitas con estos zapatos.



Son unas bailarinas respetuosas, de calidad y comodísimas. ¿Qué más se le puede pedir a un básico? Son calzados así no echamos nada en falta los tacones altos y mucho menos en 2024.

¿Dónde comprar las bailarinas de Letizia Ortiz?

Si te has enamorado de las bailarinas tanto como nosotras, que sepas que las hemos encontrado en El Corte Inglés. ¡Tal y como lo oyes! Se parecen un montón y son piel, por lo que la comodidad está garantizada.

Estos zapatos planos de piel modelo 'Miri' son de la marca Aeyde. Están confeccionados completamente en piel y tienen hebilla para que puedas ajustarla totalmente al tobillo.



Los puedes encontrar en El Corte con la ref. 001015952200788. El precio es de 295 euros. Por el momento no están en rebajas, pero quien sabe si pronto nos sorprenden con un buen descuento para estas bailarinas.



Lo que está claro, es que es un zapato básico para muchos años, que pega con todo y con el que irás cómoda y radiante en tu día a día y a eventos. Con trajes de chaqueta, con vestidos, con jeans, con faldas midi, etc. Con todo lo que te pongas.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Qué te parecen las bailarinas de Letizia? ¿Te las comprarías?