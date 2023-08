4 adorables tatuajes para compartir con tu mejor amigo

Describir con palabras la verdadera amistad no es fácil. Hoy vamos a darte ideas para tratar de hacerlo con un tatuaje.

Hay sentimientos difíciles de describir con palabras y la verdadera amistad es uno de ellos. Hoy vamos a darte ideas para tratar de hacerlo con un tatuaje, un mensaje de tinta en la piel que desafía el paso del tiempo.



¿Te ha pasado que al mirar a tu mejor amigo o amiga y sientes que las palabras se quedan cortas para expresar lo mucho que significa para tí esa persona? ¿Tenéis tal complicidad que queréis dejar constancia de vuestra conexión de una forma que sobreviva al paso de los años?



Un tatuaje es la respuesta que estáis buscando. Para dar forma a ese mensaje queremos proponeros varias fórmulas sencillas a la par que elegantes de hacerlo, por medio de tatuajes minimalistas que pueden llevarse en lugares visibles o no, según vuestra preferencia. Vamos con nuestras propuestas

Iguales o complementarios

Cada amistad es una historia única. Y como tal, tiene sus simbolismos. Si bien hay símbolos con significado universal, como un corazón, es perfectamente válido que elijáis cualquier otro que tenga un sentido que solo vosotros/as conozcáis. Replicar ese símbolo en vuestras respectivas pieles es una manera de manteneros unidos/as para siempre, más allá de las distancias o de las circunstancias que la vida os depare.



Si bien esta es una fórmula bastante común entre personas que quieren simbolizar su unión, también hay otra opción que no lo es tanto. Consiste en que cada uno de los tatuajes por separado carezca de significado propio, pero que lo adquiera al juntarse con la otra persona. En otras palabras, haceros dos tatuajes complementarios, que por sí solos no digan nada especial, pero que juntos tengan un mensaje potente que revele vuestra historia de vida. ¿No os parece una forma genial de establecer un vínculo inquebrantable?

El poder de las palabras

Si no queréis complicaros buscando ideas complejas y preferís algo más sencillo y tradicional, la inicial de vuestros respectivos nombres es una solución perfecta. Por una parte mantiene el misterio, por otra evita confusiones, ya que los nombres tatuados siempre suelen asociarse a parejas sentimentales.



Pero si por el contrario la idea de usar palabras para definir vuestro vínculo no os desagrada, hay otras opciones. En ocasiones una simple palabra como “We” es suficiente para transmitir un montón de conceptos: unión, complicidad, inseparables...La misma idea que os hemos propuesto de hacer dos tatuajes complementarios puede aplicarse aquí pero con una frase.



El inicio y los puntos suspensivos dan a entender que hay alguien más que es necesario para completar esa afirmación. La continuación de la frase grabada en la piel de ese amigo o amiga del alma será la demostración de que os necesitáis para tener significado.



Lo importante es que no necesitáis ni gastar mucho ni hacer nada ostentoso para crear un lazo os acompañe para siempre. En ocasiones menos es más, y los sentimientos no van unidos a la cantidad de tinta que se emplee en el tatuaje.