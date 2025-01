Adiós al marrón: este es el color que triunfará este 2025 (y enamora a todas porque combina con todo)

¿Es cierto que el reinado del marrón ha llegado a su fin? Según el último informe de Lyst, una nueva tonalidad está robando el corazón de todas las amantes de la moda y promete ser la favorita del año. ¡Sigue leyendo!

La moda siempre ha sido un carrusel de estilos que vuelven y pasan por pequeñas transiciones. Desde los jeans de corte barril hasta las icónicas bailarinas, lo que alguna vez fue catalogado como demodé vuelve a encontrar su lugar en muchos fondos de armario. Es más, este 2025, los abrigos de pelo sintético, las transparencias y los accesorios con un toque personalizado con charms vuelven para quedarse, pero también hay un cambio importante en la paleta de colores. ¡Te lo contamos!

Pantone lidera la conversación anual con su "Color del Año", definiendo la tonalidad que va a estar en todas partes. En 2023, Viva Magenta nos robó el corazón, mientras que en 2024 el protagonista fue Peach Fuzz, un melocotón dulce y suave. Para 2025, Mocha Mousse, un marrón elegante que combina con todo, tomó el relevo. No obstante, otro color ha empezado a robar la atención de todas y promete hacerse con el protagonismo. ¿Sabes de qué color estamos hablando?

Este es el color de moda en 2025 que podría destronar al marrón

Si bien es cierto que el marrón Mocha Mousse es el color del año, y que es un tono básico que no pasa de moda y es fácil de combinar... Existe otro tono que, según Lyst, podría hacerse con todo el protagonismo. Hablamos del color verde, concretamente el verde caqui, que está subiendo como la espuma y es la nueva tendencia entre los amantes de la moda.



"El caqui es profundo, fresco y lujoso, perfecto para quienes buscan un color que aporte energía y sofisticación", explica Lyst. Este verde que combina perfectamente con Mocha Mousse, es perfecto para crear looks elegantes y llenos de estilo. Puedes lucirlo en total looks, como un traje de chaqueta y pantalón, o añadirlo en detalles como zapatillas, bolsos o abrigos.

Más colores que podrían ser tendencia en 2025

Además del marrón Moucha Mousse y el verde caqui, existen otros tonos que están ganando protagonismo en 2025:

Verde esmeralda : Elegante y llamativo, perfecto para tejidos como la seda o el terciopelo.

: Elegante y llamativo, perfecto para tejidos como la seda o el terciopelo. Verde oliva : Ideal para añadir calidez y luminosidad a cualquier look.

: Ideal para añadir calidez y luminosidad a cualquier look. Burdeos: Un clásico que sigue vigente desde el otoño pasado.

Sin embargo, si nos centramos en los colores tendencia para la primavera-verano 2025, las tendencias cromáticas parecen dividirse en dos rutas diferentes: