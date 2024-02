El animal print vuelve a reinar con fuerza esta temporada

Si amas el animal print, enhorabuena, esta es tu temporada.

El animal print es amado y odiado a partes iguales. Si te encanta, estás de enhorabuena porque no vas a querer quitártelo de encima. Viene pisando con fuerza esta temporada y lo llevaremos de muchas formas diferentes; en bolsos, zapatos, vestidos, pantalones, etc. Son muchas las influencers que se han sumado a esta tendencia y las principales marcas de moda ya tienen sus principales apuestas a lo animal print para esta temporada. ¡Echa un ojo!

Animal print, el rey de la temporada

La influencer Violeta Mangriñán nos ha deleitado con un look que nos encanta. Un conjunto muy sencillo y muy elegante a la vez, donde apuesta con un vestido con el escote de moda y unas preciosas botas con estampado animal print. ¡Brillante apuesta!

Maria Pombo es una de las influencers que más está luciendo la tendencia animal print esta temporada. Si echas un vistazo a su Insta encontrarás numerosos looks con estampados y siempre sabe cómo combinarlos para que se vean increíbles.

María es una influencer muy elegante y todo le queda bien. Nos conquistó con este espectacular abrigo animal print y lo hizo también con el mini estampado que lució en El Hormiguero. ¡A mí me ha robado el corazón!

Otra de las fans declaradas del animal print es Georgina. La mujer de Cristiano Ronaldo siempre nos sorprende con sus looks particulares, muchos de ellos extravagantes y llamativos. En este caso, es un look de primavera que nos encanta y no lo duda, apuesta todo a por el estampado.

La bloguera Dulceida siempre nos sorprende con sus looks y, como no podía ser otra manera, es una amante declarada del animal print. Ya la hemos visto en numerosas ocasiones lucir este estampado, tanto en prendas sueltas como apostando por un total look. Le queda fenomenal, todo hay que decirlo.

La actriz de cine Blake Lively también nos ha sorprendido recientemente con un conjunto de gabardina y mini falda animal print en colaboración con Michael Kors. Un look precioso para ir a la última. Además, favorece un montón.

Formas de combinar el animal print hay muchas, ¡elige la tuya!

Si se combina bien, el animal print se ve precioso y siempre suma en los looks. Tanto en el caso de María como en el de Violeta, añaden el estampado de una forma sutil y queda precioso, como broche final del conjunto. Mientras que Georgina apuesta al 100% por un look estampado y le queda genial. ¡Las posibilidades son infinitas!

¿Qué te parece el animal print? ¿Te sumas a esta tendencia? A mí personalmente me gusta añadirlo en detalles muy sutiles, como un bolso con pelo animal print. ¡Puede que me lo pida para esta temporada!