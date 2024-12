El clon low cost de la gabardina más elegante y calentita de María Pombo está en H&M y está a punto de agotarse

Si te declaras fan incondicional del estilo de María Pombo, estás de suerte: hemos encontrado el clon perfecto de su gabardina más elegante y calentita. Lo mejor de todo es que está en H&M, con un precio irresistible que te hará correr a por ella antes de que se agote. ¡No te quedes sin la prenda estrella de la temporada!

El invierno ya está aquí, y con él llega la oportunidad de lucir las prendas más abrigadas y estilosas de la temporada. Este año, destacan los abrigos oversize, los tejidos cálidos y, por supuesto, las gabardinas, que son un imprescindible en cualquier armario. A mí me encanta seguir a María Pombo, porque siempre consigue inspirarme con sus looks. Es versátil, sabe cómo combinar las tendencias y tiene ese toque especial que convierte cualquier outfit en pura inspiración.



Recientemente, mientras navegaba por su Instagram, me enamoré de la prenda estrella de esta temporada: una preciosa gabardina que lució en París con un total look vaquero. Es elegante, funcional y simplemente ideal para cualquier ocasión. Y lo mejor es que… ¡Hemos encontrado su clon en H&M! Te contamos todos los detalles antes de que se agote.

El clon low cost de la gabardina de María Pombo

Navegando por la web de H&M, hemos dado con un auténtico tesoro: un clon low cost de la gabardina que María Pombo lució recientemente y que nos tiene totalmente enamoradas. Esta joya cuesta solo 69,99€ y, como era de esperarse, ¡está a punto de agotarse en la web!



Se trata de una gabardina que lo tiene todo para triunfar: doble botonadura en un tejido cepillado superelegante, diseño midi a la rodilla con cierre de corchete en el cuello y charreteras con botón para darle un toque clásico. Además, cuenta con bolsillos laterales, un cinturón con hebilla rectangular para ajustar a tu medida y una abertura en la parte trasera que le da movimiento. Todo esto sin forro, perfecta para esas capas de invierno. ¡Corre antes de que se agote!

Cómo combinar la gabardina de H&M y crear un look para triunfar

La influencer ha apostado por combinar su gabardina con un conjunto total vaquero, creando un look que no solo es elegante, sino también combina con todo. ¡Y tenemos buenas noticias! Si quieres recrear su estilazo al completo, hemos encontrado las opciones perfectas en H&M: una camisa vaquera (por 35,99 euros) y unos pantalones denim (desde 29,99 euros) que quedan ideales con esta gabardina.