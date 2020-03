Cuando estamos en casa, a nadie le apetece estar vestida como si fuésemos a salir a la calle, pero ahora que no nos queda otra que estar en cuarentena hasta nueva orden, las videollamadas de trabajo y de ocio son una constante en nuestra vida. ¿Cómo mantener la comodidad pero sin estar todo el día en pijama? Te damos la inspiración que necesitas para vestir con ropa cómoda y bonita.

Seguramente lleves más días sin peinarte de lo que estás dispuesta a reconocer, y los únicos looks que has creado en estas semanas tienen a la bata y el pijama como protagonistas. Sin embargo, esto del confinamiento parece que va para largo y los expertos recomiendan la importancia de vestirse a diario a la hora de sobrellevar a nivel psicológico esta situación que nos ha tocado vivir.



Eso no significa que tengas que vestirte cada día como si fueras a salir a la calle, ni ponerte zapatos o accesorios, pero es posible mantener el glamour en casa sin necesidad de sacrificar la comodidad. ¿Estás escasa de ideas? ¡Que no cunda el pánico! Tenemos un montón de propuestas de ropa cómoda y bonita que te encantarán.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Conjuntos de punto y cashmere

Se trata de una opción totalmente en tendencia, que hemos visto en los looks de un montón de influencers de medio mundo, por lo que son prendas que no te costará nada encontrar en ninguna tienda online. Tanto la opción de punto como la de cashmere (o incluso en algodón), son conjuntos de dos piezas, camiseta de manga larga y pantalón, normalmente en liso y de colores neutros que además de muy cómodos son calentitos y perfectos tanto para el día como para la noche.

Sudaderas originales

Igual que pasa cuando te vistes para salir a la calle, si eliges una prenda con el suficiente protagonismo en el look, puedes dejar que el resto del outfit pase a un segundo plano. Una idea estupenda es elegir todas esas sudaderas monísimas que tenemos por casa y que no nos ponemos todo lo que nos gustaría porque favorecemos más otro tipo de ropa menos casual en nuestro día a día. ¡Por fin ha llegado su momento! Además, si lo que quieres es estar presentable solo de cintura para arriba (muy común en esto del teletrabajo) es una alternativa ideal, especialmente si eliges alguna con un estampado o detalle original.

Conjunto chandalero

La ropa deportiva (sobre todo si la tienes ya un poco vieja y pasada de moda) no siempre nos da un aspecto presentable, pero si tienes algún conjunto original, bonito y de tendencia, es una opción perfecta para las que solo conciben quitarse el pijama para enfundarse en algo igual de cómodo y suelto. Además, ahora que el chándal vuelve a ser una prenda fetiche gracias a celebrities como Rosalía o Lola Indigo, seguro que te sientes toda una estrella de la música a punto de salir al escenario. Si eres más calurosa también puedes cambiar la sudadera por un top deportivo bonito.

Chaquetas y cardigans

Son el tipo de prenda perfecta (y de lo más gustosa y suave) para redondear cualquier look más básico y anodino dándole un toque diferente. Mezclar texturas, tejidos y jugar con las capas y las superposiciones es algo que siempre funciona en moda, especialmente en los mese de invierno, y además al tratarse de prendas de abrigo, son ideales si tu casa es más bien fría y necesitas un extra de calidez en tus looks de diario.

Vestidos de punto

Los looks de una sola pieza son lo más cómodo que hay, especialmente si se trata de vestidos de punto, largos y nada ceñidos que te dejan libertad de movimiento pero que te mantienen calentita y elegante. Si eres friolera, puedes completar el outfit con unas calcetas a la rodilla, que eviten que cojas frío en las piernas pero que no te aprieten por ningún lado como a veces pasa con medias y leotardos. También puedes elegir un vestido que sea de cuello vuelto para un resultado aún más calentito.

Jerseys oversize

Para terminar, un básico en cualquier fondo de armario y que no pasa de moda, temporada tras temporada. Los jerseys oversize, además de cómodos son un aprenda muy versátil, pues los puedes combinar con infinidad de partes de abajo. Desde unos sencillos leggins hasta unos pantalones de estilo paperbag, cualquier opción es ideal cuando se trata de crear looks con este tipo de prenda. Además, si un día te apetece arreglarte un poquito más y el jersey es lo suficientemente grande como para hacer las veces de vestido (si no le puedes robar alguno a tu chico que sea un par de tallas más grande), te lo puedes poner para cualquier tipo de fiesta indoor que quieras montarte con tu pareja, familia o compañeros de piso.

