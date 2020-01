Regalos de San Valentín para él: ¡inspírate con nuestras ideas!

¿En busca del regalo perfecto para tu chico? ¡Estás en el lugar indicado! Hemos preparado una selección en la que encontrarás la idea perfecta para regalar por el día de los enamorados.

El día más romántico del año está al caer y ellos también se merecen un detalle. Aunque desde aquí creemos que el amor debe demostrarse todos los días, ¿por qué desperdiciar una ocasión para celebrar e ilusionarnos? Siempre viene bien recordarle a nuestra pareja lo mucho que nos importa, así que si disfrutas haciendo regalos, no puedes dejar pasar esta ocasión.



Si estás en busca y captura de su regalo, esto te puede venir muy bien. Desde aquí hemos preparado una selección variada que se adapta a todos los estilos, desde los clásicos hasta los deportistas o amantes de la tecnología. Por supuesto, también puedes optar por algo más sentimental o, mejor aún, combinar ambas opciones. En el vídeo que puedes ver a continuación te damos varias ideas de regalos de última hora que seguro que le encantan. Busques lo que busques, desde aquí te echamos una mano para que consigas sorprenderle. ¡Echa un vistazo a los mejores regalos de San Valentín para él!

Como te hemos adelantado, en esta lista de ideas encontrarás opciones para todos los gustos, desde opciones más clásicas hasta otras más originales. Hemos pensado en algunos básicos que siempre vienen bien y con los que seguro que acertarás. Pueden convertirse en la opción ideal para esas ocasiones en las que no sabes qué comprar:

También puedes decantarte por regalos más especiales, aunque también muy versátiles y deseados por un 99% de los hombres, como por ejemplo:

Además, si tu pareja es un amante del deporte también encontrarás varias opciones para él. Si tu chico es deportista seguro que tiene alguna de estas cosas, pero te aseguramos que nunca está de más tener alguna que otra más, porque suelen ser cosas que se desgastan del uso, y porque le van a encantar seguro, como por ejemplo:

También puedes optar por detalles que nunca fallan en estas fechas como una caja de bombones de chocolate, su perfume favorito, un álbum de fotos o productos más originales, personalizados y románticos como una pulsera, una taza con una frase romántica, llaveros para los dos con un diseño bonito, una funda para el móvil con vuestra foto, un colgante personalizado... ¡Échale imaginación!

Experiencias: un regalo que no olvidará

Además de los detalles y de los regalos materiales que te hemos propuesto, no queremos olvidarnos de otro tipo de regalos que cada vez son más frecuentes y que, sin duda, son nuestros favoritos: las experiencias.



Ya sea unas entradas para un concierto, para el fútbol o para el teatro, pasar el día en un spa, una comida en un restaurante especial o una escapada, será un regalo que no olvidará. Además, lo mejor es que podrás vivirlo junto a él y pasará a formar de vuestros recuerdos como pareja. Además seguramente ya sabes que existen unas cajas regalo de experiencias donde puedes elegir la que más te guste (hay para todos los gustos) desde una escapada romántica de fin de semana por Europa, hasta una experiencia emocionante como conducir un Ferrari o tirarse en paracaídas. La ventaja de estos paquetes es que no tienes que reservar una fecha determinada, puedes regalarlo y reservarlo cuando podáis los dos y así no perder la oportunidad ni el dinero.



¿No sabes qué elegir? Piensa en sus gustos, valora tu presupuesto, busca planes especiales para parejas y opta por aquello que más vaya a hacerle más ilusión. Aunque tú también vayas con él, recuerda que se trata de su regalo y no caigas en la tentación de elegir algo que solo te guste a ti. Por otro lado, si crees que se trata de una experiencia que, por su naturaleza, disfrutará más con algún familiar o amigo, también puede ser un gran detalle que no olvidará. Sea como sea, para empezar a darte ideas, desde aquí te proponemos algunos de los mejores spas por si tu chico necesita un día de relax y desconexión.

Consejos para acertar con el regalo de San Valentín

¿Ya sabes cuál encaja más con tu chico? Si no es así y aún te quedan dudas, te damos algunos tips con los que, sin duda, acertarás. No debes olvidar que se trata de un día en el que el amor tiene que estar muy presente y no vale elegir cualquier cosa ni darlo de cualquier manera. Se trata de sorprenderle y demostrarle lo importante que es para ti. ¿Preparada? Apunta.

1. Escucha, escucha y escucha

Aunque no lo creas, la clave para acertar con un regalo es escuchar a la persona a la que se lo vas a hacer. En ocasiones nos resulta muy difícil elegir un regalo para alguien y eso es porque no hemos prestado atención o no conocemos a la persona lo suficiente. Si te paras a escuchar a tu pareja te darás cuenta de que, a lo largo de los días, expresa sus gustos en muchas ocasiones. Ya sea sobre los zapatos que vio en un escaparate o que su cartera se cae a cachos, seguro que te dará pistas sin que se las pidas. Y lo mejor es que cuando abra el regalo no solo estará feliz por lo material sino por el detalle que has tenido al tener en cuenta sus gustos y deseos.

2. Cuida el momento en el que se lo das

No se lo des en cualquier momento. ¡Hazlo especial! Llévale el desayuno a la cama o prepara una noche a la luz de las velas. Por supuesto, son solo ejemplos, lo ideal es que busques algún plan original adaptado a vuestros gustos. El objetivo es que aproveches la ocasión para disfrutar en pareja, recuerda que estar juntos y crear momentos es mucho más importante que el regalo en sí. Y si no lo crees, piensa, ¿qué es lo último que te regalaron? Puede que te cueste unos minutos recordarlo, pero lo más probable es que sí seas capaz de recordar al instante el momento y lo que te hicieron sentir al dártelo.

3. Acompáñalo con un detalle emotivo

Que le hayas comprado el reloj que quería no te exime de ponerte un poco romántica. De nuevo te recordamos que no es un día cualquiera, el amor y los sentimientos debes ser los grandes protagonistas de San Valentín. Así que, ¿por qué no acompañarlo con un mensaje amoroso, una foto de ambos o una bonita carta? Ah y si es escrita a mano (y de corazón), mejor, por ejemplo en un pergamino. ¡El resultado será ideal! Por si necesitas inspiración, te dejamos algunas frases de amor para que le digas lo que sientes por él.

¿Has tomado nota? Si sigues nuestros consejos seguro que logras sorprenderle este 14 de febrero. ¡Desde aquí te deseamos un San Valentín inolvidable!

