San Valentín: los mejores regalos de lujo para darle un capricho a tu pareja



Ya queda menos para San Valentín, y al igual que la Navidad, se trata de una fecha donde nos gusta regalar a nuestra pareja un pequeño detalle. Que no te asuste el hacerle un regalo, ¡sabemos que las cosas de palacio van despacio! pero un regalo no amarga a nadie. Si aún estás sin ideas y no sabes qué regalar, no te preocupes. Nosotras nos hemos encargado de ello. Si quieres regalarle a tu pareja algo más especial debes ir mirando ya opciones, puesto que si lo pides de forma online, los envíos te pueden tardar un poco más de lo esperado. Así que, para que no tu pareja no se quede sin regalo hemos querido hacerte una pequeña selección de productos, ¡que te encantarán! Otra opción es pedir tus regalos en Amazon Prime, te garantiza un envío en 24 horas.

¿Estás buscando un regalo especial para tu pareja? Si lo que quieres es concederle un lujo por San Valentín, estás en el lugar indicado. Hemos preparado una selección en la que podrás encontrar el regalo perfecto para esa persona a la que tanto quieres. Aunque el amor hay que cuidarlo todos los días, estamos seguras de que le encantará recibir alguno de estos caprichos. Si le estás dando vueltas sobre qué tipos de regalos escoger nosotros te damos unas pequeñas ideas con productos de diferentes precios.

¿Buscas un regalo especial? Una de las opciones que nos parece muy románticas es despertarle con un desayuno. La empresa Matias Buenos días es perfecta para regalarle a tu pareja un buen desayuno. Están en Madrid y Barcelona, para hacerte el envío del mejor desayuno a domicilio. Te recomendamos la cajita Love Breakfast de (49,19 euros) ideal para San Valentín. Tienen cestas de desayuno para todas las ocasiones, e incluso tu podrás personalizar la caja con vuestras revistas y periódicos favoritos. Sus pedidos no solo los podrás recibir los días laborables sino también los fines de semana.

Descubre las aficiones de tu pareja y haz una lista con sus gustos y productos con los que puedas acertar. En nuestra selección podrás encontrar productos muy variados.Hay para él, para ella e, incluso, para los dos. Desde fragancias para ellos como la eau de parfum de L'Homme de Yves Saint Laurent (comprar en Amazon por 64,95€), o pequeñas box ideales de regalo como la de Estée Lauder con una edición en exclusiva de regalo que podrás conseguir en El Corte Inglés. Otro de los regalos que te trasladará a un spa es la marca Rituals con el set de Sakura (puedes comprarlo en Amazon por 29,90€).

Además, si prefieres regalar accesorios o artículos relacionados con moda, en nuestra selección tenemos y muchos. Joyas como las de Agatha Paris o Goldes & Roses, zapatos y un bolso de leather perfectos y para toda la vida. Exclusivos relojes tipo smartwatch como los de Michael Kors. La firma ha creado relojes inteligentes con detalles ideales y un diseño elegante que podrás encontrar en diferentes colores como oro, dorado o cobre. Otra opción que nos encanta es este colgante con forma de corazón de la marca Pandora, ¡acertarás seguro! Puedes comprarlo en Amazon por 69€.



Uno de los regalos que no puede faltar es la lencería. En otro de nuestros artículos te hemos dejado con una amplia selección de lencería. Aunque te hemos dejado por aquí un conjunto muy especial de la marca Black Limba. Es una marca que nos tiene, ¡enamoradas! Además, puedes encontrar no solo lencería perfecta para este día, sino también más ideas de regalo como conjuntos de deporte. Los detalles de las prendas son espectaculares, y en menos de que te lo esperes ya podrás tener tu pedido en casa. El envío es gratuito si haces pedidos superiores a 40 euros, e incluso si quieres hacer una devolución es gratuita. Esto será fácil, porque ya verás que querrás regalar a tu pareja todo.

Y si todo eso te parece muy frío y buscas algo más romántico, también hay planes para dos como dos noches en un hotel o un taller de cocina en pareja. De hecho, los regalos en forma de experiencia cada vez son más demandados y al tratarse de una ocasión especial, nada mejor que pasar tiempo de calidad junto a tu chica o tu chico, ¿no crees?Una cosa que nunca falla y que nosotras somos muy fans, son las experiencias. Regalar una experiencia a tu pareja es una de las mejores alternativas. Así podréis recordar este día especial juntos. Hay muchos hoteles que incluso el mismo día de San Valentín, hacen cenas especiales e incluso packs en el spa. Si no puedes celebrarlo el mismo día, nosotros ya nos hemos encargado de buscar el hotel estrella que te enamorará. Y sí podrás tocar casi las estrellas desde este hotel. Pasarás una noche en un lugar de ensueño, ¡te lo aseguramos!

Lo único que tienes que hacer para escoger bien es pensar en tu pareja y descubrir aquello que le apasiona. Por ejemplo, si vas a optar por la cena o comida en casa, elige un menú que sabes que le encanta. Y si vas a invertir en unos zapatos de lujo, ten en cuenta en los que se suele fijar cuando vais de shopping. No hay nada que haga más ilusión en un regalo que el hecho de que la otra persona se haya tomado tiempo para averiguar lo que te gusta. Otro tip que no puede faltar en el día de los enamorados es acompañar el regalo que le vas a hacer con una carta o algún otro detalle más personal (fotos, recuerdos...).



¿A tu pareja le encanta el dulce? Entonces acertarás seguro con estos bombones de chocolate con forma de corazones, un regalo dulce y romántico con el que sorprenderás a tu pareja. Puedes comprar tus corazones de chocolate en Amazon por 19,90€.



Para más ideas de regalo te aconsejamos que eches un vistazo de forma online, así si no tienes tiempo te será más sencillo conseguir tu regalo y sin estresarte. Eso sí calcula los tiempos de entrega para que puedas contar el regalo para el día de San Valentín.Si lo pides con antelación, te garantizamos que te llegará. Otro punto importante es que estés seguro de la compra, por ejemplo si vas a regalar pendientes, es uno de los productos en lo que no se aceptan devoluciones así que mejor pide consejo a una amiga o familiar cercano.



Ahora que tienes una amplia selección de ideas y productos, vete haciendo tu lista de favoritos. Es hora de que te vaya llegando ya tu pedido si quieres tenerlo todo a punto para el día de San Valentín, y ¡asegúrate bien de que te llegarán! Echa un vistazo y enamora a tu pareja con regalo perfecto.







